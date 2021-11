Guido Rodríguez: "El partido más importante es el de mañana"

Se ha convertido casi en norma que el futbolista del Betis que acompañe a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa en la Liga Europa sea titular al día siguiente, por lo que Guido Rodríguez, el elegido esta vez por el técnico, estará entre los once que comenzarán ante el Bayer Leverkusen.

"El partido más importante que tenemos ahora es el de mañana. Estamos concentrados en lo más cercano que tenemos. A lo que venimos a Alemania es para hacer nuestro juego y llevarnos los tres puntos", aseguró el centrocampista argentino, que también dejó alguna referencia al derbi con el menor descanso del equipo verdiblanco: "Lo asumimos, es lo que da la competición y lo que tenemos presente nosotros. Tendremos claramente menos descanso que el equipo que vamos a enfrentar. Estamos mentalizados en el partido de Europa, que es el Bayer, que es lo próximo que tenemos. Luego ya se verá el fin de semana".

También tuvo Guido Rodríguez palabras para el rival, un Bayer Leverkusen que en el Benito Villamarín destacó por la rapidez y el alto ritmo que le impuso al juego. "Ellos tratan de aprovechar la velocidad de sus jugadores ofensivos y hemos estado trabajando para contrarrestar eso. Estaremos pendiente de ese trabajo defensivo, pero sin dejar lo ofensivo que es lo que destaca de nosotros", comentó el argentino, que también se refirió a la duda de Lucas Alario, compañero suyo en la selección albiceleste: "Me lo preguntaron recién, le mandé un mensaje ahora, no sé cómo está. El Bayer tiene buenos jugadores, si no lo hace él, tendrán otro que lo hará bien. Estaremos atentos a quien juegue, sea Lucas, que es un buen amigo mío, u otro, pero tienen jugadores para suplirlo".