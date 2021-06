Catalán: "Vamos a intentar no llegar a la ampliación de capital"

Otro tema que han tratado Ángel Haro y José Miguel López Catalán ha sido el pacto de estabilidad a nivel accionarial y la situación económica de la entidad.

Unidad con los accionistas del club

Haro: "Llevamos un tiempo, antes de esta junta de accionistas, agria y desagradable, veníamos hablando con dos accionistas relevantes. Tender la mano, entrar en el consejo, pero compartir proyecto, nosotros no somos de compartir acciones sino de compartir proyecto. Hay que compartir proyecto y tomarse el club como una entidad seria. Los béticos se merecen que aquellos que quieran ser alternativa real le presenten un proyecto serio, creíble y no un panfleto de nueve puntos, después de once… Llevamos mucho tiempo ganando juntas generales que se han convertido en plebiscitos. Me gustaría que hubiera lealtad institucional".

Catalán: "Hay que tener paciencia. Que al final en el fútbol los proyectos son de trabajo con el tiempo. Al final prácticamente en todos los clubes d Primera se suelen hacer proyecto de cuatro o cinco años. En el Betis se ha pervertido esa forma de junta. No tiene ningún sentido. Nosotros fuimos los primeros que promovimos el ‘Betis de los béticos’. No queríamos una mayoría accionarial. Pero tampoco puede pasar que al final estés trabajando y que en cuanto algo va mal te intenten tirar ese trabajo. Hemos aprendido a tener paciencia y que esto nos dé tranquilidad a todos. No queremos guerra, sólo trabajar".

Pacto de estabilidad

Haro: "El pacto lo que hace es explicitar lo que ya teníamos. Cinco consejeros que compartimos proyecto. Está Joaquín y Alberto Herrera (hijo de Carlos Herrera). Ése ha sido el acuerdo que da estabilidad para hacer un proyecto serio a largo plazo. La oposición cuando plantee una alternativa, que lo haga de una manera seria, no con comunicados pocos serios, eso de terminar la temporada de esta manera gracias a ellos, deberían mirarse esas cosas”.

Ampliación de capital

Haro: "Nosotros estamos intentando por todos los medios que no se produzca. Estamos trabajando en ello. Desde el punto de vista de los fondos propios no es necesaria, de forma que el límite negativo pueda ser asumido en varios años y no llegar a estas soluciones drásticas".

Catalán: "Necesitamos equilibrar las cuentas. Hemos tenido un impacto importante por ticketing y no hubo venta de jugadores. Como decíamos antes hemos apostado por mantener la plantilla del año pasado. Podíamos haber hecho como el Valencia. Sí que tenemos una situación comprometida en el tema económico, pero ante eso trabajamos para incrementar ingresos. Vamos a intentar no llegar a la ampliación de capital".

Haro: "Venimos de una situación expansiva en cuanto a inversión y de buenas a primera tus ingresos pasan a la mitad y se para el mercado de venta de jugadores. Nosotros tenemos un peso importante en ticketing y se cierran las gradas. Eso hace que todo esto se tenga que digerir en unos años, dos o tres. Y sin disminuir la calidad del equipo, pero no van a venir jugadores de 40 o 50 millones de euros trabajar con eso. El consejo está lleno de gente bastante consecuente y lo vamos a hacer bien".