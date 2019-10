En la víspera de una cita decisiva de la temporada para el Betis, tanto el presidente, Ángel Haro, como el vicepresidente, José Miguel López Catalán, han acudido esta tarde al entrenamiento del equipo verdiblanco en el Benito Villamarín para mostrar su apoyo a Rubi y transmitir confianza al equipo.

No es un partido más el de mañana ante el Celta. El entrenador verdiblanco se juega el puesto después de la mala dinámica de resultados que ha provocado que el Betis ocupe posiciones de descenso en las dos últimas jornadas. Un nuevo traspié ante el cuadro celeste condenaría a Rubi, que esta tarde se ha mostrado con fuerzas para revertir la situación.

Si la semana pasada los dirigentes ya acudieron a una sesión de trabajo tras la derrota ante la Real, esta tarde han repetido visita justo antes de un duelo clave que marcará el futuro inmediato de la entidad. Hasta el momento, siempre han mostrado su apoyo a Rubi, pero el resultado de mañana haría cambiar la situación.

"Me gusta el trato que recibo, de apoyo, de estar al lado, de ayudar... Me siento muy respaldado en cuanto al día a día. Un día se puede acabar, me puede pasar a mí o a otro entrenador", ha indicado Rubi al respecto en su rueda de prensa previa al partido.