El campeón comienza a andar

La fecha del 23 de abril de 2022 parece que fue ayer para el bético. Una noche mágica en el Estadio de la Cartuja que el aficionado verdiblanco sigue teniendo muy presente en la retina por la conquista de la tercera Copa del Rey por parte de su equipo, pero el tiempo pasa tan ligero que ya está aquí para el Betis una nueva andadura en el torneo del KO, en la cual intentará defender el título. Y el primer paso será el partido de esta tarde ante el CD Ibiza Islas Pitiusas, conjunto del Grupo III de Segunda RFEF que lucha por salir de los puestos de descensos, en una cita en la que los verdiblancos deben demostrar su superioridad para avanzar a la siguiente ronda.

Para ello deberá el Betis mostrar la misma seriedad en este torneo que la temporada pasada. Mantener una tensión competitiva alta para evitar cualquier tipo de sorpresas ante un rival que tiene una gran ilusión por hacer la machada de eliminar al actual campéon de la competición. Ya avisó ayer Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido, de la obligación de su equipo de no caer en la relajación ni en un exceso de confianza que compliquen la eliminatoria ante un rival de inferior de categoría que en este tipo de partidos siempre suele crecerse.

En cuanto al posible once inicial, el preparador verdiblanco regresará a sus habituales rotaciones, por lo que habrá novedades con respecto al choque ante el Athletic Club, teniendo, también, en cuenta la cita del próximo domingo en Vallecas. Bravo apunta a la portería y la defensa estaría compuesta por Montoya, ante la baja de Sabaly; Pezzella, que ocuparía el sitio de Luiz Felipe –arrastra una sanción de Italia–; la duda de Édgar o Félix y Miranda. En el centro del campo, Guido volverá seguramente a tener minutos ante la baja de Paul y así podrá ir ganando ritmo competitivo tras sus días de descanso, y posiblemente esté acompañado por Guardado. Rodri parece que será un fijo en una banda, Joaquín podría actuar de enganche y Juanmi en la otra, con William José como hombre más adelantado.

El Betis tendrá delante a un CD Ibiza Islas Pitiusas que llega al choque ante los heliopolitanos tras eliminar al Rayo Majadahonda (3-1) y al Eibar (1-0), y afronta el partido con la ilusión de hacer la machada de eliminar al actual campeón. Para esta cita, Manu Calleja, que llegó a mediados de diciembre tras la destitución de Raúl Garrido, cuenta con todos sus efectivos, salvo la duda del extremo Pol. No obstante, realizará algunos cambios teniendo en cuenta la importancia de los próximos encuentros ligueros en esa lucha por lograr el objetivo de mantener la categoría al final de temporada.

El encuentro se disputará, finalmente, en Can Misses 3, junto al Palladium Can Misses. Tiene una pista de atletismo alrededor del campo, alberga partidos de Segunda RFEF y tiene capacidad para mil espectadores, aunque el CD Ibiza Islas Pitiusas ha ampliado el aforo con gradas supletorias, esperándose la entrada de casi dos mil personas. Una cifra lejana de la del Palladium Can Misses (unos seis mil espectadores), lugar que parecía ser el elegido para recibir al Betis, pero no hubo acuerdo entre el CD Ibiza Islas Pitiusas, la UD Ibiza, que disputa ahí sus partidos de Segunda División, ni el Ayuntamiento.

Así presenta este primer cruce copero para un Betis que quiere estar en el bombo del sorteo de los octavos de final del próximo sábado, y para ello deberá solventar esta primera ronda en Ibiza, donde comienza la defensa de un trofeo que conquistó meses atrás en una noche inolvidable para la parroquia verdiblanca.