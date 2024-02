Betis: Sin Isco, la hora de Fekir

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido de este viernes en Cádiz, ha indicado cómo tiene pensado cubrir el hueco dejado por la lesión de Isco. Y ahí tendrá Nabil Fekir un papel importante.

Para el técnico chileno, el galo es la mejor opción para ocupar el lugar del costasoleño: "Lo de Isco es una pérdida lamentable. Estaba en un gran momento. Estaba dando muchos goles, haciéndolos y dando calidad a todo lo que hacía para el equipo. Tiene una lesión para un par de meses, no va a ser corta. La está asimilando con la máxima exigencia personal para volver lo antes posible. Lo vamos a recuperar físicamente y anímicamente lo antes posible".

Pellegrini considera que Fekir va poco a poco ganando en un mejor tono físico y cree que está preparado para actuar en el lugar de Isco: "Es importante que haya jugado 90 minutos. Lo pusimos de delantero porque no está en condiciones de jugar en su puesto. Está de vuelta y volverá a retomar su trabajo de mediapunta que hacía antes de esa lesión y volveremos a tener un delantero".

"Independientemente de que se cambie el dibujo o no, la ausencia de Isco la vamos a notar igual. Es trascendental para nosotros. Tuvo una lesión grave, tocó la mala fortuna de que sea así. Para mí hay que estar pendientes de los que están este grupo, que ha sabido superar momentos difíciles ante la baja de jugadores importantes. Podemos hacerlo a través del juego, de Nabil... Lo vamos a esperar a que vuelva lo antes posible. No hay que justificarse con las lesiones, sino mejorar el juego semana tras semana", ha añadido el preparador verdiblanco, que ve la opción de Pablo Fornals como secundaria para actuar en lugar del jugador de Arroyo de la Miel: "A Pablo lo he visto muy bien. Lo conozco bien. Quien ocupa más la posición de Isco es Fekir. Pablo es otra alternativa. Con los que estamos veremos cuál es el mejor equipo para ir partido tras partido, que se nos viene ahora la Conference".