El accionista del Betis Joaquín Caro Ledesma ha analizado en La Jugada de Canal Sur todo lo referente a la compra de acciones a Manuel Castaño.

Compra de acciones

"Sí, he comprado 2.000 acciones. Hemos firmado un acuerdo Manolo y yo de 1.6 millones de euros. Me reservo los detalles. Más adelante daremos todos los detalles. No está bien que yo lo haga. También le afecta a Manolo y él tiene que decir algo".

Porcentaje de Caro Ledesma

"La compra es real. Llegaría a un 6% aproximadamente del capital social. La familia Galera está un poco por encima. Castaño se queda con un porcentaje alto, Ángel y Josemi tienen un 10% y son los que están un poco más arriba".

Salida del consejo

"Con Ángel me he llevado muy bien y no puedo decir nada malo. Tampoco puedo decirlo de Josemi. Con él he tenido menos relación. No estoy de acuerdo con el modelo de gestión del Betis, porque en los consejos de administración están los accionistas de las empresas y Galera y Castaño no están. El consejo no puede representar sólo un 23% y creo que podría representar un 45%. Que estemos todos".

Salida de Serra Ferrer

"Ellos han hecho una buena labor, y hay cosas que han hecho bien y otras que no han hecho bien. Un error importante es la ausencia de Lorenzo Serra Ferrer en el Betis, al menos en mi opinión. Se han equivocado en eso. No le he hecho ninguna oferta de acciones a Lorenzo en ningún momento".

Oposición

"Yo creo que más que convertirme en oposición, lo mejor es que estemos todos unidos en un proyecto. Los que tienen que estar allí en el consejo son los béticos más representativos. El que ha puesto el dinero, antes o después. ¿El modelo actual cuál es? Yo no estoy de acuerdo con esto que dos consejeros delegados con un 20% gobiernen solos, la otra parte también cuenta".

Respeto a Haro y Catalán

"Me gustaría estar al máximo nivel, como Haro y Catalán en tema de acciones. Fijaros si apoyo que tengo un 6%, estoy fuera, y no estoy haciendo nada. No he hablado ni criticado nada de ellos".