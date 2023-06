Betis: Cuenta atrás para Joaquín

El Betis, una vez conseguido el pase para jugar la Europa League, está centrado en diferentes frentes: el choque ante el Valencia, la planificación de la próxima temporada y la fiesta del próximo martes en el Benito Villamarín (21:00) en la despedida del capitán verdiblanco, Joaquín Sánchez.

La cita ha levantado tal expectación entre la hinchada heliopolitana que ya se han agotado todas las entradas de cara a vivir una noche mágica. Una noche en la que uno de los grandes ídolos verdiblancos pondrá fin a su carrera como futbolista para dar paso a un rol distinto dentro del club de La Palmera, por lo que unas cincuenta mil personas presenciarán en directo un encuentro entre ex jugadores del equipo bético y estrellas a las que se ha medido el 17 a lo largo de su trayectoria. Es la cuenta atrás para Joaquín.

Y poco a poco se van conociendo distintos invitados a un partido cuya recaudación irá destinada a la Fundación Joaquín Sánchez, que trata la lucha contra el cáncer infantil. El Betis, mediante sus redes sociales, ya ha dado a conocer algunos futbolistas con pasado verdiblanco que han sido invitados por el jugador de El Puerto de Santa María, al que le han dejado ya diferentes mensajes. Fue el caso de Denilson. "Hombre, Joaquín, y yo que pensaba que te ibas a retirar con 65 años como pide el Gobierno. Tío, muchas gracias por la invitación, estaremos juntos en este partido. Eres un gigante, un fenómeno. Me alegro de la invitación y de estar con mi afición. ¡Mucho Betis!", dijo el brasileño.

Bellerín también confirmó su asistencia. "Muchas gracias por invitarme al partidillo. Ya estoy de camino a Sevilla. Lo del partido lo has hecho para superar el récord, ¿no? Para no quedarte igualado... ¿Te cuenta o qué? Venga, rey, un besito. Te veo el martes", señaló el lateral, que podrá compartir minutos en el terreno de juego con su gran amigo Dani Ceballos, que también ha comunicado que estará presente en Heliópolis: "¿Qué pasa, Joaco? ¿Renovamos un año más o no? Calma. Gracias sobre todo por transmitir los valores del beticismo, por ser un ejemplo para los canteranos y esperemos pasar un buen día. Un abrazo, campeón".

Palabras idénticas a las del utrerano por parte de Sergio León, con pasado verdiblanco y ahora en las filas del Valladolid. "Joaquín, hermano. Y yo que me creía que no te ibas a retirar. Veinticinco, Veintiocho, treinta... ¿Cuántos años llevas ya como futbolista? Muchas gracias por invitarme, es un placer despedirte como Dios manda", dijo el punta de Palma del Río en otro mensaje a los medios del Betis. Y no podía faltar la presencia en esta despedida de Joaquín de otra leyenda bética, Rubén Castro. "Darte las gracias por invitarme a tu partido homenaje. Para mí es un placer acompañarte en ese día tan especial para ti. El martes nos vemos".

Y hay muchos más jugadores que seguramente estén en la hierba del Villamarín, como Ricardo Oliveira, Assunçao, Arzu, Capi, Doblas... Todos ellos con pasado y presente bético. Y otras grandes estrellas internacionales del fútbol, como son los casos de Roberto Carlos o Casillas, entre otras, también acudirán. Todo ello sin obviar a personajes y artistas famosos del mundo televisivo que también tienen previsto estar presentes en el evento. Comienza, por tanto, la cuenta atrás para la gran fiesta en el adiós de Joaquín, que apura sus últimos días como futbolista.