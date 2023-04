Joaquín, lágrimas de beticismo

El capitán del Betis, Joaquín, no olvidará jamás el día que vivió ayer en el emotivo acto de reconocimiento que le brindó el club verdiblanco, rodeado de su familia, cuerpo técnico y plantilla actual, y otros ex jugadores, quienes recibieron al 17 de Heliópolis formando un pasillo como reconocimiento a la importancia de una leyenda viva que derramó muchas lágrimas de emoción, añoranza y beticismo.

Pero antes de que el foco acaparara a Joaquín, tanto el presidente, Ángel Haro, como después el canterano en su discurso, tuvieron un gran detalle hacia la figura de Luis Márquez, ex futbolista bético fallecido días atrás. "Quiero hacer un recordatorio hacia nuestro futbolista Luis Márquez, fallecido recientemente. Un aplauso por favor", solicitó el máximo dirigente antes de dirigirse a Joaquín: "Hoy es un día difícil querido Joaquín. Imagino que habrás dormido poco recordando vivencias, recordando a personas que ya no están y a afrontar esta decisión. Has decidido cortarte la coleta. Recuerdo cuando llegaste con el brazo escayolado. Han sido ocho años en los que has liderado el crecimiento del Betis. Queremos que en este tiempo disfrutes y nos ayude dentro y fuera del campo a que lleguemos lo más arriba posible. Muchas gracias por ser como eres y por todo lo que le has dado al Betis. Muchas gracias por esos dos títulos y por cómo has luchado en todos los campos del mundo. Muchas gracias por ser Joaquín el del Betis".

Ángel Haro y el capitán bético rememoraron la figura de Luis Márquez en un gran gesto

Aplausos para Haro y turno para Joaquín. Un Joaquín nervioso con lágrimas en los ojos e intentando aguantar de la mejor manera una lógica tensión. "Quería tener un recuerdo para Luis Márquez, recientemente fallecido y un abrazo a toda la familia. Toda la familia bética estamos junto a ellos. Descanse en paz", apuntó en primer lugar antes de comenzar su alocución. "Llega el momento de comunicar lo que todos conocéis. Lo que resta de temporada será mi última como jugador profesional", señaló el portuense antes de mirar al pasado. "Hoy, echando la vista atrás, me doy cuenta de que no fue fácil. Ya consolidado en la cantera recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez me subía a la primera plantilla. Descolgué el teléfono para decirle a mi padre: 'Papá, lo conseguimos'. Soy jugador del mejor equipo del mundo", rememoró Joaquín antes de dejar claro que "sé que mi carácter y mi forma de entender esto me ha pasado factura en algún momento. Yo soy así. Me he podido equivocar en algún momento y si es así pido disculpas a quien hubiera podido ofender".

El portuense mostró su cariño hacia Aurelio, su padre, y hacia 'El Chino': "Te quiero, tito"

Turno entonces para los agradecimientos: "Empiezo por todas aquella personas que me apoyaron y creyeron en mí. A todos mis compañeros de equipo y a todos los que han formado parte de los distintos cuerpos técnicos. Gracias a todos los medios de comunicación. Gracia Ángel, José Miguel, Ramón, Federico y resto del consejo. A todos los empleados que forman parte de los departamentos del club y que hacéis que el Betis esté transmitiendo ya esa ilusión de futuro que tanto necesitamos, a todos mis compañeros de la actual plantilla y al cuerpo técnico. Gracias a todos los aficionados de España por el cariño que percibo en cada estadio, calle o rincón del país. Agradecimiento eterno a mi afición bética. Fiel donde las haya. Única, sufridora y alegre. La del Manquepierda. A mi representante Eduardo. A mis querido padres. A mi tío El Chino: 'Te quiero, tito'. Y muchas gracias por todo a mi mujer y mis hijas". "Aquí estaré como siempre porque Joaquín se va, pero el Betis se queda, es eterno, y de mi corazón no se irá nunca. Viva el Betis", concluyó Joaquín con lágrimas en los ojos, lágrimas de beticismo.