Joaquín: "El Betis es mi vida y mi vida es el Betis"

Una vez concluido el acto, Joaquín ha ofrecido una emocionante rueda de prensa, con momentos en los que se ha emocionado al hablar de su Betis.

Decisión

"Esto no es una decisión que haya tomado a la ligera. Sobre todo lo traté con mi familia. Este año me rondaba mucho más por la cabeza. Era como algo que te quiere salir. Creo que no hay mejor momento que este. No quería condicionar tampoco un momento tan importante de dar un paso al lado con conseguir el objetivo que está ahí. Quería despedirme a mi manera y al lado de los míos. NO ha podido ser más especial y bonito. Estoy feliz".

El mejor momento como futbolista en 23 años

"Tengo 41 años, en algún momento me tenía que retirar. No quería condicionar mi retirada a que el Betis entrara en Champions o lograra el récord. Ojalá lo logremos para que yo cuelgue las botas y el Betis esté en Champions. Mi mejor momento es difícil. Me quedo con ese niño de poca vergüenza que le daba igual todo por sentirse futbolista".

¿Por qué retirada?

"A mí no me retira el físico. Así lo siento. Creo que a mí me ha retirado mi cabeza, pero no porque estuviera aburrido porque creí que era el momento idóneo para decir adiós. El cuerpo me pedía que era mi momento. Asó lo he hecho. Madurado y hablado con mi familia. Sentía que tenía que hacerlo".

Futuro

"¿Qué me gustaría hacer? Hablaré con el presidente y el consejo. Algo que me sienta útil, vamos de la mano. Me encantaría estar más pegado al tema deportivo, a lo que yo he mamado. Pero me toca aprender. Es una etapa nueva y voy a estar ahí para aprender y ayudar".

Comunicación a Pellegrini

"Ha sido una decisión meditada, pensada con los míos. Ellos me escuchaban, pero no me tomaban en serio. Hablé con mi representante le dije que era el momento de dar un paso al lado y mi último año profesional. Ya se lo comunico al presidente, agradecido y arropado por el consejo, y con mi entrenador y compañeros. Ayer no quise elevar mucho la voz, pero quería que fuera un poco sorpresa. Ha merecido la pena todo esto. Me intentó convencer y apoyar muchas veces. Sabía que todavía podría dar mucho más. Él lo ha intentado hasta el último momento. La admiración que tenemos es mutua. Él me ve entrenar y disfruta viéndome. Pero la decisión ya estaba ahí".

Trayectoria

"Son 14 años de momentos que no los podía imaginar. Muchas veces me acuesto en pensar momentos de mi vida como futbolista. He vivido momentos maravillosos. Si me quedo con uno es el momento que le comunico a mi padre que ya soy jugador del mejor equipo del mundo. Sabía que él lo había perseguido toda la vida. Había puesto todo en sus manos para lograrlo. Le hacía muy feliz. Como vivencia recuerdo eso".

Presidente del Betis

"A quien no le gustaría un día ser presidente del Betis, pero no es mi sitio. El sitio del presidente es de Ángel, al igual que el mío está ahora en otro lado. Así será. El objetivo mí cuando llegué es sumar. Sentirme feliz al lado del equipo que me lo ha dado todo. He tenido mensajes de agradecimiento de aficionados del Sevilla. Eso es lo más importante que me llevo, la admiración de todo el mundo sea del equipo que sea".

Más sobre su futuro

"Hay que sentarse y ver cuál es mi futuro dentro del club, siempre pegado de alguna manera a lo que ha sido mi vida. Pero sintiéndome feliz con lo que hago. Siempre la oportunidad de trabajar en otras cosas es importante, ahora mismo no me preocupa. Sé que encontraremos el lugar perfecto, no tengo dudas".

Gol

"Me quedo con el primero. Que meto de churro. Botando al segundo palo. El primer siempre será el primero".

Qué es el Betis

"Esto ha sido m vida. El día que venga aquí con mi neceser va a ser difícil. Yo conocí esto cuando no existía. Quería cumplí un sueño, caí en este club. El sueño de mi vida era poder ser futbolista de Primera y esto se ha convertido en parte de mi historia. No concibo el fútbol sin mi Betis. El Betis es mi vida y mi vida es el Betis, así lo siento. El Betis son muchas cosas. Son muchos sentimientos. Muchas maneras de concebir la vida. De vivirla, de sentirla. El Betis es mi familia, uno mas de mis hijos. Es un sentimiento que traspasa fronteras. La mejor manera de es viviéndolo. Aparte de todo es un equipo de fútbol. Es difícil explicarle alguien el sentimiento bético".

Miedo al futuro

"Miedo al día después echarlo mas d el cuenta. Ese olor a hierba mojada. El olor a vestuario, a bota, a ducharte con los compañeros cada día. La broma. Eso si me da miedo. Pero voy a intentar asimilarlo lo mas rápido posible".