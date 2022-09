'El novato', el salto a la televisión de Joaquín

Joaquín Sánchez, futbolista y capitán del Betis, se estrena como presentador de televisión con El novato, un programa de entrevistas a diferentes personajes conocidos que, afirmó, ha supuesto "una experiencia maravillosa" y que, en ocasiones, le ha hecho "sudar" igual que en un terreno de juego.

El novato, de la productora Proamagna para Atresmedia, supone el debut como presentador de Joaquín, en cuyo programa irán desfilando como entrevistados el cocinero Dabiz Muñoz, el actor Antonio Resines, la actriz Ana Milán, la cantante Rosario Flores, el dúo humorístico Los Morancos o el periodista Vicente Vallés.

"Esta oportunidad que se me ha presentado es maravillosa. Solo con que una persona sonría un poco y le podamos sacar de sus problemas, me doy por satisfecho. He sudado mucho pero hemos tirado hacia adelante. Lo pasé mal con Vicente Vallés, fue la primera vez que deseaba que terminara. He pasado por momentos complicados pero lo he disfrutado", dijo Joaquín, durante la conferencia de prensa de presentación del programa.

Preguntado por la posibilidad de entrevistar al seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, Joaquín tiró de humor para su respuesta. "Si no me llama será complicado que yo lo llame a él", comentó entre risas Joaquín, que subrayó que no es presentador, sino futbolista.

"No soy presentador, soy un futbolista, y quiero que me vean como un novato con mis virtudes y defectos. La dirección me ha dado mucha libertad para todo pero quería sacar mi mejor versión", destacó el jugador del Betis, que ha tenido que compaginar la grabación durante un año con sus compromisos futbolísticos.

"Me gusta el formato de presentador y me divierto. En esta ocasión se me ha quedado pendiente el tenis", dijo Joaquín, que apuntó que "trabajaría en televisión con Pablo Motos de lo que fuera porque es un referente". El novato se estrenará en uno de los canales de Atresmedia en una fecha próxima aún sin confirmar.