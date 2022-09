Joaquín: "Si nos clasificamos para la Champions, no me echan ni con agua caliente"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha estado presente el 'El Hormiguero', donde ha presentado algunos detalles del que será su espacio en la misma cadena televisiva y que verá la luz muy pronto, 'Joaquín, el Novato', y ahí ha sido cuestionado por su futuro por parte de Pablo Motos. Entonces, el portuense ha dejado una vía abierta a su posible continuidad para la próxima temporada.

Joaquín ha respondido lo siguiente sobre si la temporada actual será la última en su carrera: "La última vez que vine aquí, me cayó lo más grande porque dije que era mi último año y al final he seguido. La intención es que sí, que sea el último año. Pero esto es muy largo, si nos clasificamos para la Champions no me echan ni con agua caliente. Además, es que soy dueño. Siempre digo que voy a disfrutar el año".

De esta manera, Joaquín ha dejado una puerta abierta en cuanto a alargar su futuro siempre que el Betis juegue el curso venidero la Liga de Campeones. Recientemente, Manuel Pellegrini, técnico de los verdiblancos, indicó en rueda de prensa que disputar la Champions era una ilusión por la que su equipo iba a pelear esta campaña, demostrando una ambición que se ha reflejado en la palabras de Joaquín.

Ya la temporada pasada, tras la conquista de la Copa del Rey, Joaquín aprovechó en la fiesta de celebración en el estadio verdiblanco para anunciar que iba a seguir una campaña más, la actual, después de pensar durante el año que podría retirarse al no gozar de muchas oportunidades para jugar. Ahora, el futuro del jugador verdiblanco vuelve a ser una incógnita, siempre que los de Heliópolis logren volver a jugar la Champions, algo que hicieron en la campaña 2005-06 tras quedar cuarto en Liga (también ganó la Copa) el curso 2004-05.