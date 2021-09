Joel: "El club se ha portado bien conmigo, no me ha forzado ni mostrado que yo sobrara"

El portero del Betis Joel Robles ha analizado su situación en el equipo verdiblanco después del cierre del mercado de fichajes, mostrando en una entrevista en los medios oficiales su gratitud al club por poder continuar.

Continuidad en el Betis

"Estoy algo más tranquilo después del mercado de verano. Llevo doce años en la élite y siempre por suerte he resurgido. Y así haré hasta el último día que esté en el Betis".

Tres porteros

"Obviamente se abrió la posibilidad de salir, si era lo mejor para las dos partes, pero no hubo nada en concreto. Tengo que agradecer al cuerpo técnico que en ningún momento el mensaje haya sido que yo sobraba. Cada vez que hablaba con Pellegrini era para mostrarme que trabaje, que me consideraba uno más y que estaba contento conmigo. Hasta el último día que pertenezca al Betis iré a full".

Agradecido a Pellegrini

"Es de agradecerle al míster todo. Somos mayorcitos y me habló claro. Me dejó el mensaje muy claro, que estaba contento conmigo y que soy uno más de plantilla. Que trabaje muy duro y lo haré hasta la última oportunidad. Desde primer día dije que estaba aquí para ayudar y cuando el míster me necesite voy a estar. Un portero está en una posición diferente porque necesitas confianza y partidos para sentirte mejor, pero tengo claro que estoy aquí para ayudar y aportar todo lo que el club necesite".

Agradecimiento al Betis

"El club en todo momento se ha portado muy bien conmigo. No me ha forzado ni mostrado que yo molestara, sino al contrario. Si para las dos partes había una salida que fuera bien, lo hacíamos. No se ha dado y cuando se cerró el mercado el míster fue muy claro, que soy uno más y que trabaje muy duro y ya está. Es mi deber como profesional y devolverle al club el cariño y respeto que siempre me ha mostrado".