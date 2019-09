El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ha tratado dos nombres propios, el de Emerson y Loren, en su entrevista en Radio Marca Sevilla, analizando diferentes temas de actualidad sobre ambos jugadores.

Según publicó ayer Mundo Deportivo, el Barcelona había estudiado la posibilidad de repescar al brasileño a última hora en el caso de que hubiera salido Semedo, algo que el dirigente bético indicó que es imposible: "No existe una cláusula por la que pueda salir al Barcelona, la información no es real. Tenemos una relación con el Barcelona, pero no ha habido ninguna opción de que saliera en este mercado. En la ventana de invierno tampoco hay opción de que salga porque nos hemos cubierto".

En el caso de las ofertas llegadas por Loren, Catalán ha explicado que "contamos con él desde pretemporada. A Rubi le gustaba mucho y contaba con él. Loren está muy contento en el Betis".