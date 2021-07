Más allá de ser un encuentro de preparación para la temporada venidera, el Betis se enfrenta hoy al Leeds United (13:30, Betis TV) en una cita atractiva por la presencia de dos entrenadores de mucho prestigio y experiencia en el mundo del fútbol, como son Manuel Pellegrini y Marcelo Bielsa, el Ingeniero contra el Loco.

Un choque amistoso en el que se podrá ver dos filosofías de juego sobre el césped del Loughborough University Stadium en dos equipos con las señas de identidad de sus técnicos bien aprendidas. Y con jugadores interesantes en ambos contendientes, por lo que el cuadro de Heliópolis pondrá fin a su stage de pretemporada en Inglaterra enfrentándose a un buen rival, el noveno clasificado de la Premier League de la pasada temporada (59 puntos, 18 triunfos, 5 empates y 15 derrotas, 62 goles a favor y 54 en contra).

Pellegrini volverá a repartir minutos entre todos sus jugadores con la intención de que éstos vayan cogiendo cada vez más ritmo de juego, al tiempo que seguirá realizando ajustes tácticos dentro de una idea de juego perfectamente definida en cuanto a dibujo táctico (1-4-4-2 y 1-4-2-3-1), presión alta para robar la pelota y ser vertical hacia el área rival tanto por fuera como por dentro, línea defensiva unos metros más adelantada que el pasado curso y control de la pelota siempre con vocación ofensiva, aunque los verdiblancos aún tienen que pulir algunos errores y cuestiones que se están viendo en los amistosos de pretemporada ya disputados, como las pérdidas de balón en zonas prohibitivas o los balones filtrados a la espalda de los centrales béticos.

El Betis tendrá delante a un Leeds United con el sello de Bielsa definido, siendo un equipo muy ordenado (no mecanizado) con una presión constante en todas las líneas y con sus jugadores en continuo movimiento. Futbolistas de nivel y conocidos, como el ex bético Júnior, el central español Diego Llorente, el habilidoso y rápido Rapinha o el delantero internacional español Rodrigo, entre otros que hacen del Leeds un buen equipo que se prepara de la mejor manera posible para el complicado estreno en la Premier League ante el Manchester United el 14 de agosto, por lo que no le pondrá las cosas nada fáciles a un Betis que desea ofrecer mejores sensaciones que ante el Wolverhampton y el Derby County.

Un equipo verdiblanco en el que Pellegrini sigue ajustando detalles mientras Antonio Cordón continúa con la confección de la plantilla del curso venidero, haciéndose oficial ayer la salida de Dani Martín al Málaga. "El Real Betis y el Málaga CF han alcanzado un acuerdo para la cesión de Dani Martín. El portero asturiano jugará en el conjunto malaguista durante la temporada 2021-22. El Real Betis le desea a Dani Martín la mejor de las suertes en esta nueva etapa", expresó ayer el club de Heliópolis en un breve comunicado en sus medios oficiales para indicar la salida del asturiano al cuadro costasoleño a préstamo por un año (sin opción de compra).

De esta forma, el Betis empezó ayer a aligerar una plantilla que sigue necesitando refuerzos para dar ese salto de calidad solicitado por Pellegrini de cara a la disputa de tres competiciones la próxima campaña. Un exigente Ingeniero que hoy se mide al Loco en un duelo con mucho sabor a fútbol.