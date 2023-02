Luiz Felipe: "Tres rojas son muchas, le dije al míster que ya no va a pasar más"

El futbolista del Betis Luiz Felipe ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, tratando muchos temas a nivel colectivo e individual.

Regreso ante el Valladolid tras cumplir sanción

"Bien, quiero estar siempre en el campo ayudando a mis compañeros. Era un partido difícil, el Valladolid llevaba tres partidos sin perder ni recibir un gol. Ganamos con mérito. Hicimos muchas ocasiones de gol. Hay que seguir así. Hacía tiempo que no ganábamos en casa y volvimos a ganar. La Liga es un campeonato muy difícil y cuesta ante equipos que están abajo. Ahora, el viernes será un partido también difícil e intentaremos sumar tres puntos para nuestro objetivo, que es estar arriba. Ahora no es el momento de mirar la clasificación, sino de sumar el máximo de puntos posible. Ya miraremos al final del campeonato dónde estamos. Ahora a sumar tres puntos para estar arriba y presionar al Atlético de Madrid".

Elche

"Tenemos que ir con mentalidad positiva como ante el Valladolid, presionar y hacer nuestro juego. Podemos hacer un buen resultado, respetando al Elche. Pero si nosotros queremos, será un buen partido".

Adaptación al Betis

"Parece que llevo aquí cinco años. Me llevo bien con los jugadores, fisios... Hablé con Durmisi y otros futbolistas que pasaron por aquí y me hablaron bien del club. Lo que más me impresionó fue la afición. Cada vez que entro al campo y empiezan a cantar se me pone la piel de gallina. Estoy feliz aquí y mi familia, también".

Relación con la afición

"Soy muy pasional. A mí no me gusta perder. Las tarjetas rojas que me sacaron fueron porque estábamos perdiendo... eso es una cosa que tengo que mejorar. Me gusta este ambiente. Ojalá que siga aquí por mucho tiempo".

Diferencias entre el fútbol de Italia y el español

"Aquí es un fútbol más abierto. Tiene que jugar siempre con el balón. Tienen que salir a presionar arriba, allí el fútbol es más cerrado y táctico. Aquí hay más posesión con el balón".

Más goles encajados en los últimos partidos

"Esos partidos come el del Celta pasan en el campeonato. Tenemos que seguir trabajando para que no pase más. Sabemos la calidad de nuestra defensa, pero no son sólo los cuatro defensas los que defienden, sino los once jugadores. Los once tenemos que defender y atacar. Es el conjunto de todo el equipo".

Nivel general del plantel

"Hay mucha calidad. Ésa es la fuerza del equipo. En momentos de dificultad del partido hay jugadores como Fekir, Canales, Borja o Guido que muestran sus cualidades y eso te hace ganar partidos".

Pellegrini y las expulsiones

"La última roja... Le dije que no va a pasar más y me dio otra oportunidad. Estábamos perdiendo (ante el Celta) y él (Aspas) estaba con el balón para perder tiempo. Intenté tirar el balón, pensó (el árbitro) que le toqué el pecho y me enseñó tarjeta roja. Hablé con el míster y le dije que no iba a pasar más eso. Tres rojas son muchas. Son cosas que pasan para aprender y que no pasen más".

Europa y pelear por jugar la Champions

"Tenemos 17 partidos, hay que ir partido a partido. No será fácil ganar todos los partidos. Ahora toca pensar en el Elche, después en el Madrid, Europa... Dar el máximo para intentar ir a la Champions, que sería muy bonito para la afición y para nosotros".

Selección italiana

"Es una cosa que también pienso. Si estoy bien aquí, tendré la oportunidad de estar en la selección italiana".

Victoria en Europa ante la Roma

"Jugué en la Lazio. Estuve cinco años allí y era un derbi para mí. La gente de la Lazio estaba contenta. Muchos me llamaron al móvil".

Adaptación de Luiz Henrique y Abner

"Están bien. Tienen también a Willian José, que los ayuda mucho. Les damos todo lo que necesitan. Cuando tú llegas a Europa no es fácil. Yo llegué muy joven. No fue fácil mi primer año en la Lazio, con 19 años. Lo primero es aprender español y aprender de Juanmi, de Sergio... En Brasil, el fútbol es más abierto, hay más espacios. Aquí en Europa tienes que pensar antes. Aquí es más intenso, en Brasil es más lento. Tenemos que darles tiempo para demostrar lo que saben".