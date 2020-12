Pellegrini: "El Sevilla tiene puntos débiles y vamos a intentar superarlo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una amplia rueda de prensa de cara al derbi en la que ha tratado diferentes asuntos.

Enfermería: Bravo y Tello

"Claudio está entrenando prácticamente normal. Entre hoy y mañana evaluaremos si está en condiciones de entrar en la lista. Dani Martín tuvo ayer un problema en la rodilla, pero hoy estaba mejor, aunque hay que hacerle una resonancia para ver el alcance. Está descartado. Por su parte, Tello tiene un problema muscular y no va a estar para este partido, al igual que Álex Moreno, que sigue en cuarentena pro Covid. Marc Bartra todavía siente dolores en el pie; no se ha entrenado y está descartado".

Derbi sin público

"Lo de la falta de público es algo lamentable; que estén los estadios vacíos es una mezcla de tristeza e impotencia, pero sabemos que nuestra gente está detrás del equipo siempre y vamos a afrontar el partido con pasión".

Momento de Canales

"Para él fue una alegría volver a jugar. Trató de recuperarse lo antes posible y el equipo notó su presencia. Marcó dos goles. Vamos a evaluar con el doctor si podemos contar con él para jugar más minutos".

El Sevilla

"El Sevilla está demostrando una solidez importante. Viene haciendo buenas campañas, está en Champions, pero al igual que el resto de rivales tiene puntos débiles y vamos a intentar superarlo. Son tres puntos como todos los partidos, pero hay una parte emocional, jugamos en nuestra casa y todos sabemos lo que significa este partido para el hincha".

Momento en el que el Betis llega al derbi

"Llegamos en un momento irregular, en la mitad de la tabla, a pocos puntos de arriba y de abajo. Llegamos en un momento normal, pero no creo que sea de gravedad".

El VAR

"El VAR aporta muchas cosas en todo lo que no es criterio. Ahí el fútbol ha mejorado muchísimo pero le ha ido quitando autoridad a los árbitros. Están dependiendo de lo que le dicen arriba. Tiene que haber un criterio, es un tema difícil. Si el árbitro ve algo claro, es importante que lo pite. Hay una serie de acciones en el fútbol que son muy complicadas, más hay dos árbitros. Pero debe haber un criterio. Soy hincha del VAR; ojalá siga mejorando".

La fragilidad defensiva del Betis

"Recibimos una cantidad de goles importantes, ahí está la estadística. Por errores, por expulsiones... es un tema que tenemos que mejorar. Hemos tenido cinco partidos sin recibir goles. Recibiendo tantos es difícil ganar. Hacer tres goles contra el Levante y no puntuar es algo que hay que mirar. Tenemos que evitar esto. Es un camino que trabajamos cada día para mejorar".

La posible salida de Loren

"Todos los jugadores son importantes aquí, pero el club necesita vender a algún jugador. Está bien considerado por el cuerpo técnico. Trabaja diariamente con el plantel para seguir el resto de temporada, pero siempre hay que considerar las ofertas que lleguen por cualquier jugador del Betis".

Su futuro en el banquillo bético

"No siento más presión que la que sienten todos los técnicos. Vamos a tratar de acabar el año normal. Yo sigo haciendo mi trabajo con la misma seguridad y la misma confianza. Desde el punto de vista personal, no se preocupe, que yo no tengo temor".

El 2021

"Peor que el año que se está yendo es difícil que sea; ojalá se solucione todo el tema de salud. Deportivamente, deseo que tengamos un año bueno, que se corresponda con la entidad de este club".