El que fuera jugador del Betis, Juan Alberto Andreu Alvarado, Melli, ha anunciado a sus 35 años en un comunicado que se retira del fútbol profesional, después de más de 18 años de carrera. Campeón de Copa en 2005 con el Betis, el central, que jugó mucho de lateral derecho, también jugó en el Poli Ejido, Tenerife, Gent, el Sheriff Tiraspol, Ergotelis, Simurq, Neftchi Bakú, Reus y Mirandés, su último equipo.

"Tras madurar mucho la decisión y estudiar a fondo los pros y los contras, he decidido finalizar mi carrera profesional. Es una decisión muy difícil de tomar porque el fútbol ha sido siempre el eje sobre el cual se ha movido mi vida y gracias a él he vivido experiencias y momentos muy especiales, he sufrido y he disfrutado y me he encariñado con mucha gente relacionada con este deporte. Pero creo que es el momento de iniciar una bonita nueva etapa que se abre ante mí, en la cual podré disfrutar de mi familia y amigos y explorar nuevos horizontes.

Tras tantos años detrás del balón, deseo despedirme de todos aquellos que me han apoyado y a los cuáles no he conseguido decirles adiós personalmente a través de estas líneas. Desde los que me motivaron y apoyaron cuando era un crío en Barbate, hasta los que me ayudaron a convertirme en futbolista profesional en el Betis, equipo al que le estoy enormemente agradecido por darme la oportunidad de llegar a lo más alto y apostar por mi, ha sido y será el equipo de mi vida.

Darle gracias a mis padres Ana y Pepe, por ayudarme a luchar por llegar a donde he llegado, sin vuestro esfuerzo, nada de esto hubiera sido posible. A mis hermanos, por estar siempre ahí. A mi mellizo, por ser parte de mi y acompañarme en este sueño desde que eramos niños. A mi mujer, Laura y mi niño Mario, por ser mis mejores animadores en cada partido y arrastrar con la casa en una maleta a cada nuevo destino. Al resto de mi familia por apoyarme en la distancia y a mis amigos por hacerme sentir que sigo en casa, en especial a mi amigo Mario.

Agradecer también a todas y cada una de las personas que me he ido encontrando en el camino, aquellos con los que he compartido vivencias en Tenerife, Bélgica, Grecia, Moldavia, Azerbaiyán, Reus y hasta la maravillosa gente de Miranda con los que vivímos el deseado ascenso el pasado verano.

Siempre he dado todo lo que tenía, procurando ser lo más profesional posible para responder en el campo ante todo vuestro afecto y calor.

Espero dejar un recuerdo positivo en vuestros corazones y haber aportado mi granito de arena en la historia de vuestros clubes. Me gustaría que supierais que, pase lo que pase, nunca olvidaré los grandes momentos que hemos vivido juntos, porque hay cosas que me acompañarán toda la vida. Muchas gracias por todo y hasta pronto".