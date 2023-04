Martín Montoya: "Lo ves todo negro, pero soy un tío currante"

El lateral derecho del Betis Martín Montoya, quien volvió a jugar ante el Espanyol tras seis meses fuera de las alineaciones, reconoció que pasa "por el peor momento de su carrera" por ser el tercero en su puesto y que, aunque "lo ves todo negro", quien le conoce sabe que es "un tío currante, trabajador, humilde".

Montoya jugó todo el partido de la victoria ante el Espanyol (3-1) en el Villamarín por la lesión de Sabaly y la sanción de Aitor Ruibal, y al término del encuentro rompió a llorar ante la afición con el apoyo de sus compañeros por la cúmulo de emociones que había vivido antes y después del choque.

"Me puse a llorar por eso, porque sabía que iba a jugar, por la mucha presión pensando en cómo saldría el partido, en querer dar buena imagen, sentirme futbolista y hacerlo bien. Los compañeros me han apoyado este tiempo y les debo a la gente que me ha apoyado darles las gracias, de ahí la emoción al final", dijo el lateral a la televisión del club.

El zaguero de Gavá (Barcelona) abundó en las circunstancias personales por las que ha atravesado y de las lesiones que han lastrado su rendimiento en el Betis, y afirmó que "tienes que ser muy fuerte mentalmente porque si no, desistes, te tiras de la moto", aunque sabe "lo que hay" y, por ello, trabaja "esperando la oportunidad".

Sobre las expectativas del equipo del chileno Manuel Pellegrini, quinto con 48 puntos a tres de los puestos de Liga de Campeones que marca la Real Sociedad, indicó que "ahora vienen muchos partidos seguidos, partidos difíciles: el campo de Osasuna es muy difícil, luego un rival directo como la Real, peleando por la Champions", apuntó.

"Tenemos que jugar como el otro día, como un equipo unido defendiendo y atacando todos, solidarios", consideró Martín Montoya, quien podrá tener continuidad ante el Osasuna si Sabaly no se recupera totalmente de la lesión de tobillo al ser segura la baja de Ruibal por tener que cumplir un segundo partido de sanción.