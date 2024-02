Oficial: Pablo Fornals, jugador del Betis

El Betis ha hecho oficial el fichaje de Pablo Fornals. La entidad heliopolitana ha recibido la notificación oficial de la FIFA y ha cerrado, definitivamente, la operación con el West Ham.

El TMS, Transfer Matching System de la FIFA, había cobrado un papel fundamental para comprender qué ha ocurrido en el traspaso de Fornals al Betis, aunque finalmente todo ha quedado resuelto a favor del cuadro verdiblanco y Manuel Pellegrini podrá contar con el jugador español para conformar la lista para la Conference League.

El West Ham no incluyó en los documentos el nombre del agente que llevó a cabo la operación, situación que provocó que el sistema no reconociera el fichaje con la orden transmitida por los béticos en tiempo y forma. Es decir, el TMS entendió que los clubes no habían entregado los mismos datos exactos y ahí radicó el problema. Así lo comunicó Ramón Alarcón, CEO verdiblanco: "Como sabéis ha habido un tema con Fornals. A última hora ha habido una incidencia informática que hemos estado trabajando en ella para poder justificarla. El Betis dio todos los documentos en tiempo y forma y el West Ham parece que ha tenido un problema en su herramienta informática. No ha sido solo con el Betis, también los han tenido con otros clubes".

Sin embargo, este vienes al mediodía el panorama cambiaba para el Betis, después de que el Lyon recibiera el OK de la FIFA para inscribir a Benrhama tras una problemática también con el conjunto londinense. Finalmente, horas después, el máximo organismo del fútbol mundial ha dado permiso a Betis y West Ham para que la operación quede cerrada (fuentes cercanas a la negociación apuntan a unos 8 millones de euros).

Así, Pablo Fornals se pondrá muy pronto a las órdenes de Manuel Pellegrini, como era su deseo, pues entendía que su ciclo en Londres ya había terminado y le ilusiona poder ponerse de nuevo a trabajar junto al técnico chileno.