El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante Osasuna, en la que ha destacado la necesidad de sumar de tres en tres para lo que considera necesario mejorar en las facetas que se viene errando. "Nos gustaría ver pronto a un Betis que esté más arriba", ha comentado el preparador catalán, que también ha dejado entrever que habrá más cambios de los esperados en el once.

Loren

"No se ha podido hacer más, nos quedaba llegar hasta la cautelar, pero no merecía la pena estar sufriendo hasta última hora y generar incertidumbre al equipo. Visto el acta estamos moderadamente contentos que sea sólo un partido, visto lo que se vio creemos que no era justa la roja".

Necesidad de ganar

"Más que compensar lo anterior, si quiero mirar el vaso medio lleno, en dos semanas tenemos cuatro puntos, pero nuestro deseo es ganar. Nos gustaría ver pronto un Betis que esté más arriba, tenemos esa necesidad. También estamos tranquilos, han pasado cosas especiales en los partidos, queremos tener una continuidad de encuentros cono once para saber el nivel".

Cambios

"No hago alineaciones pensando en el futuro, en este caso en el Levante, vamos a dar prioridad a los que estén mejor. Es verdad que todo el mundo está con ganas, queremos que la gente esté fresca y que pueda afrontar el partido al 100%. Puede haber algún cambio más, pero no a lo loco".

Renovación de Joaquín

"Mi última referencia, jugó 88 minutos y pudo jugar los 94, lo vi con un jugador menos corrió como el que más. Lo veo muy bien, el timing de la renovación lo manejan el club y él. Mientras tenga esa fuerza es un jugador muy bueno. Cuando lo he sufrido de rival ya me sorprendía, con el Levante con 35 años decía que cómo tira. Lo sufrí con el Sporting, el Espanyol... Ese punto de intensidad es la misma. Él no demuestra la edad que tiene, está por debajo. Mientras lo respeten las lesiones, pero hay que tocar un poquito de madera".

Expulsiones

"Llama la atención, son 72 faltas recibidas, el siguiente es poco más de 50, la diferencia es importante. Sí me gustaría y lo que pido que las faltas que sean tarjeta que lo sean, da igual que sea el minuto 1 o que lleve una falta. Si recibimos tantas faltas alguna más podría ser tarjeta".

Levantar la voz

"Por mucho que lo digamos, y creo que el colectivo arbitral hace bien, si uno protesta y le van a pitar de otra manera estaríamos todos protestando. Tenemos esa intranquilidad que lo hemos sufrido, ojalá el porcentaje de tarjetas que se saque sea mayor, somos un equipo que intenta jugar y asociarse. Esto forma parte del juego, pero queremos que no nos influya, que no nos saque del partido si hay una decisión injusta, que el equilibrio mental no lo perdamos".

Europa

"Queda un camino muy largo y hay que trabajar muy bien para que sea posible. La Primera tiene un nivel altísimo, no quedarse con diez con deméritos nuestros. Es una ilusión que tenemos, a medio plazo el Betis volverá a esa competición".

Racha en casa de Osasuna

"Te habla de la dificultad, estar 27 partidos sin perder en casa seguidos, es tremendo, tiene un mérito increíble, en Segunda también es difícil no perder un partido. Te demuestra la importancia de las aficiones, que allí, como ocurre con nosotros, apoyan mucho. Es un reto, queremos ser el equipo que gana por vez primera allí en 28 partidos, y también una señal para que mantengamos la concentración".

Defensa

"Estamos en ello, el otro día los desajustes defensivos han sido con balón, otras veces fueron sin la pelota. Nos hemos desordenado cuando teníamos la pelota nosotros, es más fácil de corregir, pero es más grave. El rival sin hacer nada te desajustas, hay que trabajarlo. Lo hemos entrenado, hay imágenes, buscamos la mejora del equipo, no perder balones en zonas del campo con el equipo descolocado, a ver si lo hemos conseguido".

Más presión en el Betis

"Noto una responsabilidad grandiosa, llevamos el vehículo, la gente quiere que lo llevemos bien. Mi forma de ser es estar concentrado en el trabajo, dar lo mejor, le pones todas la horas del mundo y con eso tienes la conciencia tranquila. A día de hoy noto mucho cariño más que presión".

Bartra

"Marc está sin problemas ni lo ha tenido antes. Igual que Zou (Feddal) está al 100% de condiciones, sin problemas".

Elecciones y derbi

"No hemos hablado aún, primero es Osasuna. No soy nadie, pero cansa un poco ir a votar tantos veces, a ver si nos ponemos de acuerdo de una vez".

Broma a Pedraza

"Joaquín es arte y Alfonso es nobleza, entró al trapo. Se busca que la gente se ría y se relativice todo. Espero que nadie se haya ofendido, es bonito".