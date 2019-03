Pau López: "Dudar del estilo cuando se pierde es un poco ventajista"

–¿Está siendo el Betis lo que esperaba cuando fichó?

–Estoy contento por el cambio y por la decisión que tomé en su día. Llevaba mucho tiempo en Barcelona, es verdad que había salido un año, pero era mucho en un mismo club y decidí cambiar. El Betis apostó por mí y yo por el Betis.

–Cuando debutó en el Espanyol parecía que llevaba más tiempo y en el Betis tampoco ha tardado en adaptarse. ¿Es ésa una cualidad suya?

–Ese año era un poco más inconsciente de lo que estaba jugando, pero sí intento adaptarme lo más rápido posible a los sitios. Aquí el cambio era grande, la manera de jugar en el Espanyol era muy diferente. Por suerte jugamos muchos partidos en la pretemporada y eso ayudó mucho a los porteros a adaptarnos a la manera de jugar del equipo. También aquí las cosas estaban muy trabajadas y eso ayuda. Es más fácil adaptarte tú al equipo, que si hubiera sido una cosa general.

–También parece un portero con más experiencia de la que indica su edad. ¿Cómo le ayudó su etapa en Inglaterra?

–Creo que ese año fue mi punto de inflexión. Me cambió todo un poco mi manera de jugar, de ver las cosas, de leer el juego.... Estoy convencido de que el nivel que estoy dando aquí viene de ese año, aunque no jugué fue un cambio radical. Gracias a Toni (Jiménez), que lo tuve de entrenador allí, y muchas cosas han sido por él. Antes actuaba por impulsos, no sabía leer las jugadas y aprendí en poner en dificultad al delantero. Fue un año duro, uno lo que quiere es jugar, pero fue el punto de inflexión en mi carrera.

–Aquí se ha encontrado con las rotaciones en la portería. ¿Cómo las lleva?

–El míster desde el primer día nos lo dijo, que no había un portero titular en una competición, que él iba a decidir según lo que viera. Ha sido lo mejor para todos. También lo hace con los jugadores de campo y eso provoca que todo el mundo esté metido en cada entrenamiento. Lo tomas con naturalidad, él decide y tienes que hacerlo lo mejor posible cuando te toca jugar para que el equipo gane partidos.

–Hablando de Setién, el domingo la afición protestó contra él. ¿Cómo os afecta?

–Es un cúmulo de circunstancias. Veníamos de dos fiascos seguidos, en la Europa League y en la Copa del Rey, y hacen que la gente no esté contenta. Pero sabemos que siempre nos van a responder, que van al campo. Tenían esa ilusión en las dos competiciones, no ha podido ser... Pero el domingo estábamos todos enfadados.

–Pero es recurrente el debate sobre el estilo, sobre todo cuando llegan las derrotas.

–Dudar sobre el estilo cuando pierdes es un poco de ventajista. Cuando ganas sí vale. Al final todos los estilos en los malos momentos no sirven. La gente lo que quiere es ganar y cuando no lo haces se buscan soluciones. El equipo está convencido de cómo quiere jugar, lo que nos ha llevado hasta aquí es cómo jugamos y vamos a seguir así hasta el final. La afición del Betis es muy exigente, quiere ganar, tiene mucha pasión en el Betis, le gusta mucho el Betis y por eso viene al campo. Están esperando a que llegue el partido del domingo para ganar y si no lo hace se frustra.

–¿Qué balance hace de su temporada?

–Mi rendimiento ha ido de menos a más, cada día me encuentro mejor, y también tengo la suerte de ir con la selección. Voy por cómo juega el Betis, me ha dado la oportunidad de ir a ese sitio. Ahora estamos esperando a estos últimos doce partidos para terminar el año de la mejor manera.

–¿Cómo le influye estar en los planes de Luis Enrique?

–Te da confianza, experiencia de entrenar con grandísimos jugadores de otros clubes. Voy encantado, con la mejor de la ganas para ayudar en lo que yo pueda.

–¿Reafirma esa cuestión su acierto al fichar por el Betis?

–No creo que eso sea lo principal para valorar el paso que he dado. Tengo más en cuenta el vestuario, el equipo, la afición, la ciudad... Me encuentro muy cómodo en el Betis, con la gente, noto que la gente me quiere y eso es lo más importante. También tengo la suerte de que mi mujer está feliz en Sevilla.

–Usted se muestra siempre autocrítico. ¿En qué aspectos siente que debe mejorar?

–Muchas cosas, si hablas con Jon (Pascua) te puede explicar mil. Hacemos un gran trabajo, estamos mucho tiempo viendo vídeos y corrigiendo. Cosas que cuando llegué no sabía ni que existían, cómo estar preparado antes de parar. Me fijo en mí mismo, en encontrar más mi cuerpo. No es lo mismo jugar en un equipo que tiene el balón, que cuando lo pierde la gente está muy abierta, que jugar en un equipo que está defendiendo y la gente más colocada. La adaptación que necesitaba era esa. El primer partido que jugué en casa perdimos 0-3 con el Levante y nos pegamos una hostia... Yo pensaba, ¿cómo puede ser si nos han llegado tres veces en todo el partido y nos han metido tres goles?