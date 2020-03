La victoria ante el Real Madrid ha cambiado el ánimo en el vestuario del Betis, que ha pasado de mirar al descenso a volver a ilusionarse para la recta final de la temporada. "Tenemos que pelear para conseguir el objetivo, que ni mucho menos está perdido", aseguró ayer Alfonso Pedraza en los medios oficiales del club.

No lo ha pasado bien el lateral izquierdo, que el domingo reapareció después de haber disputado su último partido el pasado 30 de noviembre. "Han sido unos meses muy duros, nunca me había lesionado. No sabía lo que se sentía. Han sido tres meses apartado del grupo y me ha costado mucho. Volver a jugar con victoria, ante nuestra gran afición y contra un gran Real Madrid es para estar muy feliz y muy orgulloso del equipo", comentó el cordobés, que en su cabeza tiene el derbi: "No está siendo una gran temporada, la suerte no nos está acompañando. Pero después de seis partidos sin ganar hacerlo contra el Madrid nos tiene que dar mucha confianza para el derbi. Sabemos lo que significa para los béticos, tenemos que dar un plus. Es un partido único para los aficionados y nos tenemos que llevar los puntos sí o sí. Es una semana especial para los béticos y para nosotros, sabemos lo que hay en juego. En ese partido no se mira la clasificación, hay que ganarlo sí o sí. Tenemos que estar metidos en que el domingo es una final. Marqué el año pasado contra el Sevilla, fue un gran gol y espero repetirlo".

Sobre el rendimiento del equipo, Pedraza tiene claro que el Betis debe aspirar a cotas más altas. "El equipo en casa da gusto verlo jugar, hacemos un fútbol que a la mayoría de equipos les gustaría hacer. La suerte no ha caído a nuestro terreno en muchos partidos. Hay cosas que no dependen de nosotros y se nos han ido. Tenemos una gran plantilla, nos merecemos estar más arriba y tenemos que pelear para conseguir el objetivo, que ni mucho menos está perdido", aseguró el zurdo, que insistió en ese mensaje del nivel la plantilla: "Quedan muchísimos partidos, hay que ir paso a paso y cada fin de semana es para nosotros como una final si queremos cumplir el objetivo. Con el equipo que hay, debemos cumplirlo sí o sí".