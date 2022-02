Pellegrini: "No estamos pensando en el derbi, sino en pasar de ronda"

El entrenador del Betis, Manuel, Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de mañana ante el Zenit, tratando diferentes asuntos.

¿Qué partido espera?

"Por las características de los equipos, el Zenit siempre fue ofensivo, tiene jugadores creativos. Nosotros marcamos primero, después marcaron ellos. El segundo tiempo en Rusia fue parecido el segundo tiempo ante Mallorca. Perdimos el control del balón, pero defendimos bien, no les dimos oportunidades al Zenit de marcar. Es bueno estar bien en las dos facetas, ofensivas y creativas".

Ahora, con Canales y Fekir

"Lo enfocamos igual, tenemos una mecánica de juego si bien en distintos partidos la adaptamos en función a la parte táctica del rival. Hay nombres propios que son importantes. Si no estaban Nabil ni Sergio en Rusia las posibilidades de tener menos el balón es distinto. La parte táctica y técnica del equipo es casi siempre la misma".

Estado físico del plantel

"Sergio tuvo un pisotón importante en el pie. Estuvo ayer con dolor. Hoy estuvo en el entrenamiento, está en la lista de citados y está en condiciones de jugar. Vamos a ver mañana con qué once iniciamos. Miranda tiene un esguince y es el único".

Resultado de ida

"El primer error a cometer sería jugar con el resultado. No es definitivo ni decisivo. A medida de que el equipo trate de jugar distinto las posibilidades de éxito son menores. Vamos a jugar sin tener la mente el resultado que vimos allí".

¿Prioriza alguna de tres competiciones?

"Primero no creo que los próximos cuatro partidos sean decisivos. Estar en Europa League es la importancia de seguir. Luego, disputar los próximos partidos para defender el lugar de Champions. Después nos queda una clasificación para la final de la Copa del Rey. La única manera de afrontar tres competiciones es pensar que el partido que viene ahora es el más importante. El mérito es mantenernos en Liga en lugar expectante llevando por delante otras competiciones y eso es una presión positiva, de equipo grande. El partido más importantes el de mañana, no hay competición más importante que otra".

Derbi

"Jugar el derbi o ante el Real Madrid es lo mismo que jugar contra el Alavés o Levante es la mentalidad de estar convencido. Estamos capacitados. No estamos pensando en el derbi, sino en pasar de ronda. Si no lo logramos estamos peleando en la Liga. Desde el viernes para adelante nos centraremos en ese partido. Por ahora no hemos tocado ni una palabra sobre ese partido".

Peligro del Zenit

"Es un equipo de Champions League. Tiene jugadores creativos, juego aéreo... Tuvieron ellos mérito en la jugada de los goles. Sabemos las características de sus bandas, pero hicimos un partido completo en defensa".