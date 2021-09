Pellegrini: "Nadie duda de la calidad de Ceballos, pero ese puesto lo tenemos cubierto"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, también ha expresado su opinión sobre la posibilidad de que Dani Ceballos hubiera llegado a última hora en el mercado de verano.

Dani Ceballos

"Lo de Dani Ceballos y otros 25 nombres más… Nadie desconoce la calidad de Ceballos. Él es del Betis, pero es un puesto que lo tenemos cubierto. Está Guido, Wiliam, Guardaod, Canales, Paul… Jugadores que a través de su rendimiento lograron llegar a Europa y no hay que desprenderse de uno para traer a otro. El plantel en ese puesto está bien, completo. Ya veremos más adelante qué pasa".

Canales

"Sergio es un jugador muy importante por su entrega, el cariño que le tiene al club. Su rendimiento, como todos los jugadores pasa por altos y bajos, pero es un jugador comprometido y día a día va mejorando en su trabajo. Siempre intenta mejorar, se exige mucho. No podemos exigirle que haga goles todos los partidos. A él le gusta hacer goles, pero es otro jugador que personalmente estoy conforme con su compromiso".

Bartra

"Marc tuvo una lesión muscular casi al terminar la pretemporada. Eso le ha impedido entrenar de forma normal. Ya está al cien por cien recuperado. Lo necesitamos y va a estar en las alineaciones en los próximos partidos".

Fekir

"A Nabil lo defino como un gran jugador. Tiene condiciones futbolísticas impresionantes, su nivel de técnica, potencia, una gran pierna zurda… Por algo fue campeón del Mundo con Francia. Lo marcan mucho y le pegan mucho también, por eso trabajamos que aparezca más sin balón, tiene calidad y tiene que tener más gol durante la temporada. Pero es un jugador indiscutible".

Yassin Fekir

"Hay un error importante de concepto. Es un error pensar que está en el plantee por ser el hermano de Fekir, pues tiene mucha condiciones. En ese puesto tenemos alternativas, estaba jugando poco y a él le va a venir bien jugar. Yo aseguraría en un 80 por ciento que Yassin va a ser jugador del Betis en el primer equipo".

Bravo y Lainez

"Bravo llegó tarde de las vacaciones. Después tuvo que estar diez días en Chile en casa. Él mismo me decía que no se sentía al cien por cien para jugar. No tenía ningún problema para esperar. Ahora se puso con tres semanas de entrenamiento y los partidos en Chile en condiciones de jugar. Él no se sentía al cien por cien y es profesional. La edad de Claudio no tiene importancia. Ojalá Claudio se pueda quedar aquí muchos años. Diego llegó con esguince tobillo fuerte y un edema óseo. Ojalá continúe en ese periodo de madurez que lo haga ser importante".

Joaquín

Lo de Joaquín ya conmigo en Málaga jugó por dentro detrás del punto. Tiene 40 años, tampoco puede jugar tres partidos a la semana. Seguramente lo vamos a ver jugar un partido completo en breve. Él tiene un físico privilegiado. Entrena a la par de todo el plantel. Es un ídolo de todo el mundo, de la afición no sólo del Betis, de todo el fútbol español. No hay que confundir una cosa, y es que la parte mediática no le produce ningún problema en la deportiva. Él las separa perfectamente, es un lujo de persona y jugador.

Canteranos

Espero mucho de ellos, pero no de contar con la cantera por contar, sino porque tienen calidad para estar en el primer equipo. Édgar, Rober, Paul… Y viene una segunda generación como Calderón, Fran Delgado, Raúl, Marchena… que tienen la obligación de hacerle sentir presión al jugador del primer equipo. Hay un potencial que está bien manejado en el Betis Deportivo por Manel Ruano. Hay una concordancia en la línea técnica entre el primer y el segundo equipo muy importante.