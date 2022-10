Pellegrini: "No contamos con Guido ni Joaquín para este partido"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado la situación de su equipo de cara al partido ante la Real Sociedad, mostrando su preocupación por la recuperación de su equipo tras el largo viaje de Bulgaria.

Tiempo de recuperación

"Recuperándose del partido y del viaje. La recuperación física y mental que nos permita ser competitivo. Estamos recuperando de la mejor manera. Guido y Joaquín no están en la lista de convocados. Guido es un golpe en la cadera y Joaquín tiene una lesión muscular. Con esos dos no contamos".

Fekir

"Hay que llevarlo con cuidado. Después pasó a jugar 45 minutos. Este partido irá a hacerlo un poco más. Veremos cómo se va sintiendo".

Pellegrini, sobre Fekir "Ya jugó 45 minutos el otro día y para este partido podría jugar más, veremos cómo se va sintiendo"

Estado de Pezzella

"Pezzella tenía una pequeña molestia en el aductor. Como no jugó el otro día está en recuperación y dentro de la lista de los citados. Recuperamos a uno más".

La Real

"Si miramos la tabla, la Real siempre está involucrada con nosotros peleando la Europa League. Está haciendo una muy buena temporada. Tiene buenos jugadores. Viene de una línea de juego definida desde hace bastante tiempo".

Cosas a corregir o mejorar

"Siempre hay muchas cosas que mejorar. Tampoco hay que perder la perspectiva. La Roma no fue capaz de ganar. No se puede menospreciar al rival. Hay muchas cosas que mejorar. Si antes de jugar nos dicen que en la clasificación íbamos a tener 13 puntos. Hay que hacer una valoración global. No hicimos un buen primer tiempo. Tratamos de tener un rendimiento lo más alto posible. Hay que mejorar en todo siempre".