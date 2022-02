Pellegrini: "Nos faltó creatividad"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, analizó la derrota ante el Villarreal y dio paso al partido de Copa del próximo miércoles en Vallecas.

Análisis

"Nos enfrentábamos a un buen equipo que se encerró bien atrás. El partido lo decidió un córner. Se encontraron ganando 0-1. El equipo nuestro no estuvo muy creativo, seguramente se pagó las consecuencias de un aspecto emocional tan alto como el del jueves y no tuvimos creatividad para empatar el partido. Tuvimos poca llegada. El que decidió el partido fue el córner, pese a que se cerró con un golazo".

Partido del Villarreal

"Le doy la importancia al córner. No apretó en campo contrario, se encerró atrás con ocho o nueve hombres. Lo hizo bien, encontró ventaja y manejo, la situación a su gusto. No hicimos lo suficiente para ganar".

¿Cómo vio al equipo físicamente?

"Nos enfrentamos a un equipo de Champions, que tenía toda la semana para preparar el partido. Nosotros acabamos de jugar el jueves por la noche. El equipo, físicamente, me gusta mucho. Apretamos en campo contrario, nos faltó creatividad para encontrar espacios en una defensa que se encerró en su área y se defendió bien. Lo otro es una semifinal en la que pensaremos mañana. Son partidos a 180 minutos. Tenemos que acostumbrarnos a cambia el chip de estar en tres competiciones. Depués hay un desgaste, que hay que aprender a asimilarlo".

¿Fue una prioridad la Copa?

"No, no creo que tenga que ser prioridad. El campeonato es tan importante como la Copa. En la Copa estamos cerca de disputar una final, pero en Liga estamos en puestos de Champions. Hay que llevar las dos cosas con madurez. Tenemos que pensar en la Copa mañana, no me gusta justificar la derrota ante un rival de Champions por jugar el miércoles. Nos faltó creatividad. Se adelantaron en un córner y ganaron. Tenemos un pequeño colchón y ahora sí nos centramos en la Copa para poder tener un buen resultado".

Mes de febrero importante

"Nos queda un tercio de campeonato de Liga. Si al final no se consiguen logros lo que se hizo durante el año no sirve de nada. No podemos tampoco pretender ganar todos los partidos por cuatro goles. No estuvimos bien, pero no nos vimos inferiores al Villarreal ni mucho menos. Ahora estamos centrados en poder volver a jugar la final de la Copa".

Plazas de Champions apretadas

"Quedan 45 puntos, nadie puede pensar que este partido fue decisivo y tenemos que tener clara la realidad que existe. Barca y Atlético están por detrás de nosotros y son poderosos y hay más equipos. Los partidos son puntuales y nos centramos en la Copa. Luego tenemos 45 puntos por delante, y si luego estamos en puestos de Champions, fenomenal; pero también hay otros clubes".