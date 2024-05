Betis: Pellegrini y el valor del puntaje

El Betis depende de sí mismo para jugar en Europa la próxima temporada. Con la plaza de Conference tocándola con las manos, los verdiblancos tienen en la mente un sexto puesto que les volvería a dar por cuarta temporada consecutiva la opción de disputar la Europa League.

Y es que Manuel Pellegrini, como buen ingeniero, siempre tiene en mente la cantidad de puntos necesaria para que los de Heliópolis alcancen el objetivo y en este sentido, como bien le gusta decir al técnico santiaguino, su equipo se encuentra camino de lograr el puntaje adecuado para volver a jugar el curso venidero por el Viejo Continente.

El dato Pellegrini siempre quedó entre los 7 primeros en sus 11 ligas completas en el fútbol español

Atrás han quedado aquellas cuatro derrotas consecutivas para enlazar una racha positiva que en puntos se ha traducido en 13 de 15 con la victoria ante el Almería (3-2), a falta aún de nueve por disputarse para finalizar el campeonato. Con 55 unidades en el casillero, el Betis está muy cerca de alcanzar esa cifra de 60 puntos que, desde la llegada del técnico santiaguino en verano de 2020, siempre sumó el Betis para acabar jugando la antigua Copa de la UEFA. En la 2020-21, el cuadro de La Palmera acabó sexto con 61 puntos, en la 2021-22 fue quinto con 65 y en la 2022-23 fue sexto con 60. Ahora, tendrían los de Heliópolis que sumar cinco puntos para alcanzar esa marca en los partidos que tendrán que disputar ante Las Palmas, Real Sociedad y Real Madrid para cerrar el torneo liguero con el boleto europeo en la mano, siempre con la mente puesta en esa disputa con la Real Sociedad por la plaza de Europa League.

"En fútbol, mientras las matemáticas calcen, se puede conseguir cualquier cosa. Es cierto que tenemos una buena ventaja, siete puntos de diferencia tanto con Valencia como con el Villarreal sin obviar a la Real Sociedad. Pero tenemos que seguir pensando en ganar partidos nosotros y no ver lo que hacen los otros equipos, aunque hay una ventaja importante que quizás hace mes y medio no esperaba nadie. Realzo una vez más la capacidad de este equipo de responder. Y lo vuelvo a reiterar, tres de las cuatro derrotas seguidas no debieron suceder y ahora nos hemos desquitado con esta racha de triunfos importante que llevamos", comentó Pellegrini al final del partido ante el Almería, un rival al que su equipo doblegó con mucho sufrimiento fruto de la falta de control de la pelota y de la superioridad numérica por dentro que mostraron los almerienses, sobre todo con el 3-2.

Racha Después de cuatro derrotas, el Betis ha sumado un magnífico 13 de 15 puntos

Pero, a estas alturas de la temporada, los puntos priman sobre el juego y el Betis dio otro paso en busca de la meta europea, la cual tiene encarrilada en estos momentos gracias, una vez más, al excelente trabajo de Pellegrini, cuyos equipos siempre quedaron entre los siete primeros en sus 11 ligas completas en el fútbol español (@pedritonumeros). Un dato que refleja la fiabilidad de un entrenador al que le cuesta sumar ante rivales como Barça, Madrid, Atlético y en los derbis, pero que falla poco contra los demás equipos, de ahí que hasta el momento, en el Betis, siempre haya conseguido una clasificación europea al lograr y hasta superar la cifra de los 60 puntos. Pellegrini y el valor del puntaje.