Setién: "Somos mentalmente fuertes, superamos momentos como el de Leganés"

Quique Setién, entrenador verdiblanco, ha ofrecido la rueda de prensa previa al Rennes-Betis, en la que ha asegurado que espera la mejor versión de su equipo pese al traspié en Leganés. "Somos mentalmente fuertes, es una competición diferente y afrontaremos el partido con toda la energía y limpios respecto a Leganés", ha indicado el preparador verdiblanco, que también ha zanjado la polémica con el cuadro pepinero. "He hablado con quién tenía que hacerlo", ha dicho.

Críticas Leganés, elogio a su trabajo

"Somos un equipo que no podemos ganar siempre, a veces tenemos problemas para desarrollar nuestro fútbol. Somos un equipo fuerte mentalmente, cuando las cosas nos salen bien, que son muchas veces, somos un buen equipo. Nos afectó la derrota, pero nos hemos recuperado, es una competición diferente, tenemos puestas muchas ilusiones, afrontaremos el partido con toda la energía y limpios con respecto a Leganés. Nos sentimos todos muy halagados, nos siguen, además de por el enfrentamiento mutuo. El elogio siempre que viene de un compañero de profesión, se agradece mucho más. Analiza y valora todo lo que hacemos".

¿Optimismo?

"Siempre soy optimista, siempre afronto los partidos pensando que lo vamos a hacer bien. Siempre hemos confiado en lo que hacemos, todo el mundo puede pensar qué Betis nos vamos a encontrar, si el de Leganés o el de Milán. Es una competición diferente, el otro día jugaron muchos que no venían haciéndolo. Hay una fortaleza mental en nuestra equipo que es capaz de superar momentos como el del otro día. Seguro que mañana veremos una buena, no sé si muy buena versión, hay enfrente un rival. Nos va a comprometer mucho, tiene capacidad para hacerlo. Si damos el nivel que esperamos será un partido igualado y ojalá se decante a favor nuestro si acertamos en la portería".

Tipo de partido

"Nosotros tratamos de conservar el balón, de defender con él, evitar que el rival lo tenga mucho tiempo. El Rennes es un equipo es más conservador que nosotros, preveo un partido complicado, supongo que ellos no van a ser un equipo que se vaya a dejar dominar siempre o que sólo juegue a a aprovechar los errores nuestros. Tiene capacidad para jugar y combinar bien. Tiene futbolistas, son realmente los que marcan las diferencias y los tiene".

Ausencia de Bartra

"Siempre estás expuesto a que te pueda faltar algún jugador importante, estamos preparados para esto. Las cualidades de Marc nos hubieran venido bien, tendremos que buscar soluciones. El que juegue en su lugar lo hará bien, tenemos confianza en quien salga".

Leganés

"Sobre el Leganés he dicho muchísimas más cosas buenas que eso. No voy a comentar nada más, ya he hablado con quien tenía que hablar. No tengo nada más que decir".

¿Prioridad?

"A nosotros las tres competiciones nos son importantes, en algún momento tienes que priorizar con algún jugador. Me gustaría sacar un buen resultado, encarar bien la eliminatoria. El partido de Alavés será importante, necesitamos sacarlo adelante para no perder el ritmo en la Liga. Cuando llegue el partido de Copa afrontarlo de la misma manera. Vamos a ver cómo vamos recuperando de los esfuerzos a los jugadores para que el equipo sea siempre competitivo".

Portería

"Ya lo comenté en otra ocasión. Fuera de la Liga está jugando más Joel, puede parecer que él es el que va a jugar. Habrá partidos de Liga que juegue Joel y de otras competiciones que lo haga Pau. Afortunadamente tenemos a dos grandes porteros, los quiero mantener en este estado. Quiero tener a todo el mundo despierto y trabajando de verdad, pensando que puede jugar en cualquier momento. Lo tengo decidido pero no lo voy a decir".

Clave del partido

"Tengo mucha confianza en mi equipo, partidos como el del otro día en Leganés. Partido como ése no lo hacemos a menudo, si estamos al nivel que sabemos que va a estar, tengo confianza en mi equipo. Me preocupan todos los rivales, un equipo que está en esta eliminatoria ha hecho méritos suficientes y tiene grandísimos futbolistas".