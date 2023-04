Raúl, un '9' de futuro con ganas de Betis

Uno de los hombres de moda en la Liga SmartBank es sin duda Raúl García de Haro. El delantero del Betis cedido en el Mirandés suma 14 goles y 7 asistencias en 31 partidos en la presente temporada, siendo actualmente el segundo máximo realizador de la categoría por detrás del atacante del Granada Myrto Uzuni (20 goles y 4 asistencias).

Un ejemplo más, al igual que se dieron en el conjunto verdiblanco con jugadores como Fabián, entre otros, de la importancia que tiene para un jugador de la cantera salir cedido para seguir con su formación y curtirse, también, como persona. Por ello, y ante la alta competencia en la primera plantilla actual que dirige Manuel Pellegrini, el actual delantero del conjunto de Anduva decidió marcharse en busca de minutos, los cuales los está aprovechando a la perfección.

Visión "Me veía estancado en el filial y en el primer equipo no iba a tener ocasión de jugar; sabía que tenía salir"

"Estoy feliz por cómo me están saliendo las cosas. Miranda es el sitio idóneo para crecer y venir cedido. Hay un gran grupo de jugadores y el juego del equipo nos acompaña a todos. Creamos muchas ocasiones y eso hace que individualmente hagamos buenos números. Me veía que no iba a tener oportunidades por el nivel de Borja Iglesias, Willian José, Juanmi jugando en punta... Veía que no iba a tener oportunidades y sabía que tenía que salir fuera cedido para seguir creciendo. En el Betis Deportivo me veía estancado. Sabía que tenía que salir", señaló ayer Raúl en una entrevista en la Cope.

Futuro "Mi idea es seguir en el Betis, estar en el primer equipo y hacer grandes cosas en el club"

"Llevaba ya varios mercados de invierno y verano con la idea de salir. Veía que en el primer equipo no iba a tener oportunidades. En el mercado de verano me llamó Chema, el director deportivo del Mirandés, y no lo dudé en ningún momento. Sabía que era una oportunidad para mí y después del año pasado, que fue un año difícil con el descenso, me lo tomé como una oportunidad y con ganas de afrontarlo", agregó al respecto el actual punta del equipo rojinegro.

Análisis "Miranda es el sitio idóneo para crecer y venir cedido; nuestro juego acompaña a toda la plantilla"

El delantero de Olesa de Montserrat, de 22 años (1, 92 de altura), tiene contrato con el Betis hasta 2025 y una cláusula de 30 millones de euros. Su deseo es regresar este próximo verano al cuadro de Heliópolis, con el que tiene muchas ganas de triunfar y de conseguir objetivos importantes en un futuro: "Yo estoy tranquilo. Me quedan dos años de contrato con el Betis y estoy contento con la gente de allí. Estoy haciendo las cosas bien. Yo había venido aquí con la idea de demostrar que podía hacerme un hueco en la primera plantilla del Betis. Estoy preparado para estar allí, pero en pretemporada ya veremos lo que el Betis piensa de mí".

Objetivo "Vine al Mirandés con la idea de demostrar que puedo tener un hueco en la primera plantilla del Betis"

De momento, el club verdiblanco no le ha comunicado nada a su futbolista, que quiere acabar bien la temporada en el Mirandés: "Como me quedan dos años de contrato, el Betis no me ha confirmado nada. Estoy centrado aquí, en terminar bien el año".

Eso sí, y a pesar de los posibles clubes que puedan estar interesados en su futuro de cara a la próxima temporada, Raúl insistió en que sigue siendo el Betis su primera opción: "Muchas veces no depende de ti, del jugador. Mi idea es seguir en el Betis, estar en el primer equipo del Betis y hacer cosas grandes en el club. Agradecido a ellos por todo lo que han hecho por mí, pero tampoco depende de mí lo que vaya a pasar en el futuro".