La Champions, un escenario y dos vías

El Betis está metido de lleno en la lucha por jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, un escenario que supondría una inyección importante de dinero para las actuales arcas del club y tener más recursos de cara a dar un salto de calidad a nivel de plantilla para competir con ciertas garantías en la máxima competición de clubes de fútbol europeos, amén de la Liga y la Copa.

Y para alcanzar ese objetivo Champions, el club verdiblanco mantiene una dura pugna por la cuarta plaza con la Real Sociedad y el Villarreal, a falta de once jornadas para la finalización del campeonato, pero cada vez aparece con más fuerza otra vía para que el cuadro verdiblanco pudiera jugar dicha competición, pues la UEFA se ha metido de lleno en todo lo relacionado con el Barcelona en el caso Negreira y la participación de los azulgrana en la misma correría cada vez más peligro.

Ceferín ya ha dejado claro que "la situación es excepcionalmente grave" en cuanto al Barcelona

Alexander Ceferin será reelegido hoy presidente de la UEFA en el 47 Congreso de la organización en Lisboa, donde concurre de nuevo como candidato único, igual que hace cuatro años en Roma, tras su primera elección el 14 de septiembre de 2016, y el tema del Barcelona está muy candente en las horas previas a ese acto. Ceferin ya ha dejado claro que la situación del Barcelona es "excepcionalmente grave" por el "caso Negreira" de posible corrupción, y que no ha prescrito para la UEFA, según afirmó en una entrevista a un diario de su país el pasado lunes. “A juzgar por lo que estoy informado, la situación es excepcionalmente grave. Tan grave, que me parece que se trata de uno de los casos más graves en el fútbol desde que me ocupo del mismo”, dijo Ceferin al deportivo esloveno Ekipa.

Aunque el caso está prescrito por lo que respecta a la Liga, están en curso procedimientos a nivel de la fiscalía española. "Y lo mismo vale para la UEFA, ya que en nuestra organización nada ha prescrito", advirtió Ceferin. La investigación la lleva una comisión disciplinaria independiente de dicho organismo futbolístico, pero la UEFA no quiere que este proceso se dilate en el tiempo y desearía que en junio esté tomada ya una decisión sobre si el Barcelona puede actuar en la próxima edición de la Liga de Campeones (2023-24).

La UEFA celebra hoy su cuadragésimo séptimo congreso en Lisboa con el tema de Negreira presente

La posibilidad de que el Barça sea inadmitido en la Champions del curso venidero es tan real que Jorge Vaquero, ex asesor jurídico de la FIFA, especialista en derecho deportivo, no duda en analizar de lleno la situación. "Si la UEFA ha tomado esta decisión es porque existen indicios de que ha habido vulneración de su reglamento. La sanción puede ser deportiva, económica o ambas", indicó en una entrevista en Radioestadio de Onda Cero.

La UEFA pretende que antes de junio se sepa finalmente si el Barça juega o no la Champions

"Si fuese abogado del Barça estaría preocupado o por lo menos intranquilo. La investigación de la UEFA no tiene nada que ver con la vía penal, están totalmente separadas", aclaró Vaquero, que subrayó que la sanción más posible sería la exclusión de la Champions: "A nivel penal y deportivo son tiempos completamente distintos. A nivel deportivo la UEFA quiere dar un plazo de urgencia. No se puede descartar que una eventual sanción se pueda poner para la próxima temporada. La hipotética sanción sería en principio para una temporada, pero se puede acordar que sea más".

La Liga de Campeones aliviaría las arcas y la dirección deportiva tendría más dinero para fichar

Si esto sucede, por ranking y país –ya ha habido otros precedentes–, a España le corresponden cuatro plazas de Champions, por lo que sería el quinto clasificado el que fuese a la máxima competición de clubes. Un escenario y dos vías para que los verdiblancos puedan volver a disputar una competición para la que se clasificaron en la temporada 2004-05. Además, el Betis, en cuanto a planificación deportiva, trabaja también en dos frentes, el de la Europa League y el de la Champions, pues con más recursos tendría más opciones a la hora de ir al mercado en busca de refuerzos de más nivel.