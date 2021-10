Álex Moreno: "Ha sido un partido de muchas emociones"

El triunfo del Betis ante el Rayo Vallecano fue especial para Alex Moreno. Anotó un gol ante su equipo, tuvo un fallo que costó un gol a su equipo y también provocó un penalti.

"Ha sido un partido de muchas emociones. Un partido con mi ex equipo. en el que tenía mucha motivación y que ha sido especial por todo, por el gol, por la rabia que tenía dentro... tenía muchas ganas de marcar, pero tengo un gran respeto por la afición del Rayo y por todo lo que he vivido allí. Ha sido un partido de muchas emociones. No pude celebrar el gol porque tengo mucho respeto por esta afición", decía el lateral casi con las lágrimas saltadas.

El ex rayista explicaba la jugada en la que el Betis encajaba el 2-1 al filo del descanso. "El equipo estaba muy bien, estábamos con el 2-0 y ha faltado un poco de comunicación. No queríamos tirar el balón arriba, para tenerlo porque faltaba poco para acabar la primera parte", explicó Alex Moreno, que seguía su relato: "Me fui muy jodido en la primera parte, salí la segunda parte fuerte, para hacerme fuerte mentalmente. Si no llego a salir así no hubiera aguantado.

Por último, se refirió a la posición en la tabla del Betis, metido en Europa y rozando la Champions. "No miramos la clasificación, sólo nos fijamos en el partido a partido, tememos un partido muy jodido el miércoles col el Valencia y luego con el Atlético de Madrid y vamos a poco a poco".