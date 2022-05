Pellegrini: "No creo que el Madrid esté pensando en la final de la Champions"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Real Madrid, tratando las siguientes cuestiones sobre el partido ante los blancos y mostrando su opinión sobre la final de la Liga Europa.

Jugar en el Bernabéu

"No está todo terminado, falta un último partido. Siempre hay un orgullo deportivo de intentar ganar cualquier partido que uno juegue. Campo difícil contra el campeón de Liga, partido motivador y ojalá tengamos una buena actuación".

Portería a cero en las últimas cuatro visitas al Bernabéu

"Son estadísticas que siempre uno las lee. Cada partido es distinto, no me importaría nada ganar 4-3. Si uno gana y deja la portería en blanco, mejor todavía, pero no son estadísticas que uno la considere antes del partido. Hacer buena actuación y ojalá dejemos la portería en blanco".

¿Qué Real Madrid espera?

"Nos vamos a encontrar al Real Madrid campeón de Liga, con un gran plantel, jugadores que salen a ganar siempre. No creo que nadie esté pensando en la final de Champions, sino en ganar como equipo en su campo. Es un equipo competitivo en el Bernabéu. Creo que ellos van a estar centrados en ganar ante su público antes de ir a jugar la final de Champions. Vamos a ver un Madrid competitivo que demostrará por qué es un equipo competitivo y por qué está en la final de Champions".

Bajas y posible titularidad de Joel

"Claudio tiene una lesión muscular y no jugará ya esta temporada. No es grave, pero necesita unos días más de recuperación. Tampoco está Héctor Bellerín ni Víctor Ruiz, con molestias, ni Camarasa ni Montoya. Lo importante es ganar el partido y uno tiene que colocar el que cree mejor once para el partido. Todas las otras cosas son adicionales, fenomenal, y si ellos (Tello y Joel) han cumplido con el club estamos agradecidos con lo que han hecho".

Final de la Liga Europa

"Vi el partido. No creo que haya sido el mejor partido de ninguno de los dos equipos. Jugaron muy tensionados. Desde el punto de vista personal me hubiera gustado mucho pasar ante el Eintrach, pero nos faltaban dos etapas más si hubiéramos pasado para estar en la final. La eliminación, con todo el dolor, nos ayudó un poco a ganar la Copa del Rey. El quedar eliminado en una compensó lo otro. El Eintracht me pareció un gran equipo, aquí jugaron ellos mejor y ganaron pero por pocos goles. Allí tuvimos la clasificación, pero después les vi un gran partido ante el Barcelona y el West Ham. Juegan bien al fútbol, sin especular y sin hacer trampas. Me alegro por las características que el técnico le da a ese equipo".