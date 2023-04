Pellegrini: "Nuestra ilusión es el cuarto puesto, pero no lograrlo no es un fracaso"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido de este martes ante la Real Sociedad, tratando diferentes cuestiones de la actualidad verdiblanca.

Final

"Yo creo que mientras las matemáticas den no hay que dar nada por perdido. Es un partido importante. Nos medimos a un rival que ocupa el cuarto puesto para la Champions y es un duelo importantísimo. Pero el mismo hecho de ganarlo no significa que vamos a concretar la obtención el cuarto lugar. Hay que seguir yendo partido a partido y sacar la mayor cantidad de puntos".

¿Pesimismo por las últimas derrotas?

"El equipo no se ha caído nunca. Hemos jugado 30 fechas y 29 hemos estado en posiciones europeas. Hay ilusión, pero con una llamada de realidad. Real Madrid, Barcelona, Atlético tienen asegurado tres puestos fijos. La ilusión nuestra es pelear ese cuarto lugar. No conseguirlo no es un fracaso. Lo importante es clasificarnos para puestos europeos como en campeonatos anteriores. Durante la temporada hay momentos mejores y peores, el espíritu y la convicción no la hemos variad. En diez minutos se puso el partido 2-0 y creamos muchas ocasiones. Estamos en la misma línea que en las temporadas anteriores".

Salida del equipo en pamplona

"Esos primero 15 o 20 minutos, el equipo se encontró fuera de línea. A raíz de ahí no hicimos mal partido. Son hechos que pasan en el fútbol. Tratar de mejorar siempre independiente del resultado".

Real Sociedad

"Me parece que igual el Betis es un rival con mucho mérito. Muchos años peleando en posiciones europeas, parecido a nosotros. Jugadores bien dotados técnicamente y un fútbol claro. Con mucha justicia están en el lugar que están en la tabla".

Canales, suplencia en Pamplona

"Puede sorprender a toda la gente que no tiene toda la información. Con Sergio Canales supimos el día antes del partido a las siete de la tarde que podía jugar. Ni Sergio estaba metido mentalmente al cien por cien y todo el equipo ya había entrenado de la misma manera toda la semana. Todos los jugadores se sienten importantes. Para mí sería fácil justificar una derrota por un jugador y no lo he hecho nunca. Perdimos pero no por la formación inicial. Si Sergio hubiera entrenado toda la semana hubiera jugado de titular. Para esta semana está habilitado".

Bajada producción goleadora de Borja

"Por número no está pasando un buen momento, pero las derrotas no son porque no convierte goles. Tienen que aparecer las individualidades en el rendimiento colectivo. El fútbol es presente y el presente nos exige un poco más y no vivir del pasado. Borja ya ha superado estos momentos anteriormente y seguro que ahora también".

Motivación

"La máxima motivación es tratar de pelear hasta el final por un puesto en competiciones europeas. No perder la perspectiva de poder jugar tres veces seguidas en Europa. Eso nos motiva más que una comida en la Feria".

Ovación a Joaquín en Pamplona

"Lo he visto eso antes de que anunciara su retirada. Se ha hecho querido por su manera de ser. Juega bien al fútbol, lleva años en elite... lo que recibe es porque se lo merece y se lo ha ganado".