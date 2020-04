El fútbol español no es ajeno a la situación actual provocada por el coronavirus, y muchos clubes ya han empezado a llevar a cabo ERTEs con reducciones de sueldo entre sus futbolistas, como es el caso, entre otros, del Barcelona o el Atlético.

Y en cuanto al Betis, según dio a conocer ayer Radio Sevilla, los máximos responsables se encuentran ya estudiando con los futbolistas de la primera plantilla la posibilidad de llevar a cabo una rebaja salarial mientras dure la suspensión de la competición liguera a causa de la pandemia.

El porcentaje de la reducción de los salarios en el Betis no está confirmado todavía, pero en ningún caso sería como el del conjunto azulgrana (70% de lo que queda de campaña). En el club verdiblanco se baraja la alternativa, ya dialogada con los capitanes, de rebajar los sueldos totales de la temporada en un porcentaje que oscila entre el 2% y el 15%, según cómo se produzca el regreso del fútbol esta temporada. Además, los altos cargos de la entidad también se aplicarían esa reducción salarial, que no afectaría a los sueldos más bajos, ya que el club no tiene pensado realizar un ERTE.

"En relación a los ERTEs, LaLiga y AFE siguen estudiando distintas opciones y barajando la viabilidad dentro del escenario actual, por lo que se ha decidido seguir hablando en futuras reuniones en los próximos días", indicó el pasado jueves la asociación de futbolistas en un comunicado, a la espera de ver qué va ocurriendo próximamente después de que se hayan producido ya las primeras reducciones de salarios en conjuntos de Primera División y se espera también en los de Segunda.

Así, en el Betis, ante el panorama actual, ya han empezado los contactos entre la directiva y los jugadores en vista de todo lo que está sucediendo en torno a la reanudación de la competición liguera en los próximos meses.