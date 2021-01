El ex del Betis Risto Vidakovic ficha por el Maziya de las Islas Maldivas

El ex jugador y ex técnico del filial del Betis, Risto Vidakovic, va a continuar su carrera como entrenador en las Islas Maldivas. Concretamente en el Maziya Sports, conjunto de la Primera División (Dhivehi Premier League) del exótico país que se encuentra en el océano Índico.

El pasado 3 de enero, Vidakovic fue presentado en rueda de prensa como nuevo técnico del Maziya, que se encuentra en estos momentos segundo en una clasificación compuesta por ocho conjuntos que llevan disputadas cuatro jornadas del campeonato.

Vidakovic estuvo como segundo entrenador de Javier Clemente en la selección de Serbia, después también fue segundo técnico en el Murcia y como primero empezó en el Écija, el Cádiz, Betis B, Motagua y Ceres Negros, con el que logró muchos éxitos.

Ahora, Vidakovic intentará volver a hacer un buen papel en las filas del Maziya, a la vez que seguirá de cerca, como es expresa en las redes sociales pese a la distancia, la actualidad del Betis.

We are delighted to announce that experienced Serbian Coach Risto Vidakovic has signed for Maziya SR for the rest of the season.Risto was formerly the coach of Ceres Negros, leading them to the 3 consecutive league titles. He also led them to the Inter-Zonal semi finals. pic.twitter.com/gc6QIYHYy8