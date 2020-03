Además de analizar el partido ante el Real Madrid, Rubi ha tratado otros asuntos, como su futuro y la siempre presente sombra de Setién, confirmando además la continuidad de Feddal.

¿Su último partido?

"Es una pregunta que este año ha sido muy habitual, por desgracia porque no estamos donde podíamos estar. No me preocupa. Estoy trabajando al máximo para que sea vea un buen Betis".

¿Lo que ocurre es un problema de entrenador?

"Yo creo que no. Entiendo a esa gente que piense eso porque se resume todo en ganar partidos. Creo que el equipo en estos últimos partidos ha estado cerca de ganarlos todos, pero entre una cosa y otra no lo hemos conseguido. Quito la primera parte de Leganés y la segunda del Barcelona. No veo un equipo caído, que no sepa a lo que juega… No tengo esa sensación".

¿Qué pasa esta temporada?

"Esta temporada la hemos empezado torcida desde el primer día. El primer tercio de temporada el equipo no ganaba ni tenía una idea de juego definida. Esa fase hace que ahora vayamos con tanto déficit. Y luego encadenamos partidos buenos con otros no tan buenos, pero dentro de la normalidad. A partir de aquí no sé qué puede pasar, pero es espero que el Betis pase de 50 puntos como mínimo, que acabe con buenas sensaciones la temporada… Yo creo que aquí los únicos que no ponemos al Betis mejor somos los jugadores y el cuerpo técnico".

Sangría de goles

"Nosotros analizamos todo lo que nos está pasando. En el partido que hacemos en Valencia nos encajan dos goles, el segundo se lo achaco al entrenador. No es un tema defensivo, sino de decisión de ir para arriba. Yo quiero sufrir como ante el Valencia, que fue muy poco. Contra el Mallorca sí cometimos errores graves en defensa, pero la efectividad del rival fue mucha. Me voy al partido del Barcelona. En el balón parado estuvimos flojos. Busco cositas para intentar que no nos marquen esos goles, pero no estamos en fase de que el portero hace ocho paradas…".

Feddal

"Sí, Zou ha tenido estas dos semana un poco complicada en el sentido de que él se quiere quedar, pero es cierto que ha podido salir. Pero sí estoy de sobra convencido de que se va a quedar. Se queda aquí con ganas de ayudar al equipo".

Canales, apercibido para el derbi

"No lo hemos mirado ningún día y no los vamos a mirar en este partido. Seguro puede jugar con cuatro tarjetas varios partidos. Le pido a cualquier jugador, si hay que hacer alta, le toque sacrificar el derbi por el bien del primer partido, que es el del Madrid".

Setién

"A mí lo que me medio dolía un poquito era que en un inicio de proyecto no se pudiera tener ese margen de maniobra para reayudar al equipo. En el momento que Rubi no está de entrenador tengo que respetar al que venga. Es más, le abriré la puerta al cien por cien en lo que pueda ayudar. El día que no esté Rubi habrá un bético más para ayudar"