No sólo en el significado del Betis o en el análisis del inicio de temporada se ha quedado Rubi durante su entrevista con Efe, donde también ha repasado nombres propios como el de Fekir, cuya llegada despertó ilusión entre el beticismo. "Cuando me enteré me puse hasta colorado", ha reconocido el entrenador verdiblanco, que ha resaltado la ilusión con la que ha llegado al Betis el atacante francés.

Sobre el internacional francés, destacó que "es un acierto muy grande" porque en "estos jugadores ya no es el talento, que nadie duda, es con la ilusión con la que ha venido", por lo que deseó que "ojalá" les "dure mucho porque se trata de ese tipo de futbolista que proyecta al nivel de equipo que, según dijo, están "por encima".

"Ese punto de hambre de Fekir es bestial para nosotros", aseveró Rubi, quien reconoció como "una pena" que el argentino Giovani Lo Celso haya tenido que salir rumbo al Tottenham Hotspurs inglés para que llegase Fekir, aunque lo consideró normal.

Sobre si le supone un problema tener que optar entre uno de sus fichajes estrellas, el delantero Borja Iglesias, y Loren Morón, actual máximo goleador del equipo con tres tantos, afirmó que, no sólo que no, sino que "pueden jugar junto sin lugar a dudas".

"Muchas plantillas tienen cuatro delanteros centros, otras a tres y nosotros tenemos a dos y a Juanmi (Jiménez), que es otro estilo y que uno vaya marcando goles no es ningún problema", aseveró el técnico bético, quien agregó pueden jugar "juntos, uno o el otro, ya se verá", y que "lo importante" es que hay "nivel y que Loren se ha sacado una espina".

Analizó, además, otras posiciones como la portería tras el traspaso de Pau López al Roma, la apuesta por Joel Robles y el fichaje desde el Sporting de Gijón de Dani Martín, cuya contratación calificó como una decisión "valiente" y de quien defendió su valía pese a las críticas que ha recibido por los cinco goles que recibió ante el Barcelona en el Camp Nou.

Afirmó que "Dani es el mismo habiendo encajando cinco o con la portería cero", por lo que se mostró seguro de que es una apuesta de futuro y de que es "una gran incorporación" por su valores en la portería y, además, por su "capacidad mental".

Defendió asimismo el papel que debe desempeñar en su plantilla el mediocentro defensivo Javi García tras no haberse reforzado esa posición en el mercado de fichajes, y aseguró que el de Mula (Murcia) es un "jugador contrastado, que viene de jugar poco el año pasado " con el que se considera "más que cubierto en esa posición"