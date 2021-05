El Granada ha hecho oficial, junto a Rui Silva, la salida del portero portugués, protagonista de un emotivo vídeo en las redes sociales con el que despedirse de los nazaríes.

"Hoy es sin duda uno de los días más tristes de mi vida, el día en que me despido de todos vosotros. En 2017 aterricé en esta magnífica ciudad. Era un joven desconocido, tímido y soñador en la que fue mi primera aventura lejos de mi país. Conocí personas maravillosas que me ayudaron y me integraron como uno más. Pronto aprendí los valores de este gran club. Llegué con la ambición de afirmarme en la mejor liga del mundo, pero al principio no fue fácil. Tuve que esperar mi momento", indica Rui Silva.

"Me despido con el sentimiento de haber cumplido mi deber por haber honrado siempre esta camiseta con el máximo respeto y profesionalidad. Es para mí un orgullo y un honor formar parte de la historia de este gran club. Os llevaré siempre en mi corazón. Seré un granadinista más celebrando vuestros éxitos. Muchas gracias por todo el cariño. ¡Hasta pronto familia!", concluye el portero luso.

De esta forma, la oficialidad del fichaje de Rui Silva por el Betis está más cerca de producirse, con un acuerdo cerrado desde hace meses para las próximas cinco temporadas. El cancerbero también está centrado ya en la disputa de la Eurocopa con Portugal.