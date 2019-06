El presidente del Betis, Ángel Haro, ha indicado en los medios oficiales del club, que Lorenzo Serra Ferrer no ha querido aceptar su nuevo rol que le habían propuesto. "Es una pena que no hayamos podido convencerlo", ha indicado el máximo dirigente bético.

"En este cambio de organigrama entendíamos que Lorenzo era una figura calve para lo que fue contratado para la comisión deportiva, de una manera muy relevante. Queríamos que no estuviera en la cocina sino sentado en la mesa diciéndonos si el plato estaba frío, que no estuviera tanto en la operativa. Nos aporta valor en la toma de decisiones. Hemos tenido reuniones, nos había pedido la reflexión oportuna, era un cambio de rol, desgraciadamente nos ha comunicado que no encaja en ese nuevo rol. Le agradezco el trabajo, el área deportiva no es un desastre. Teníamos que hacer un cambio. El Betis será su casa siempre. Es una pena que no hayamos podido convencerlo", ha dicho el presidente, que también ha explicado el plan del club: "Va a tener un cambio en el organigrama del club, va a haber que reforzar la secretaría técnica, mejorar la interconexión con el resto del club. Nosotros no tenemos que estar tan involucrados en el área deportiva para que en el Betis no haya nadie imprescindible. Va a haber una información más eficaz y rápida. Va a significar un cambio que entendemos a mejor, nuestra responsabilidad implica esas valoraciones".

El presidente comenzó hablando de su balance del año. "Ha terminado la temporada, era necesario hacer un análisis del funcionamiento de las áreas del club. Hay que trasladarle al bético lo importante que era para nosotros, no es un Sociedad Anónima al uso, sino con otros parámeteos. Tenemos un crecimiento aceptable, aunque esperábamos más. Hemos tenido grandes partidos, como el del Barcelona", ha señalado Haro, que ha ahondado en la cuestión del área deportiva: "La parcela deportiva es la más importante del club, hemos evolucionado, una nueva estructura desde el punto de vista organizativo. Una única persona, intentando acaparar y organizar es insuficiente. Hemos creado una estructura departamental, necesitábamos que llegase información al núcleo que es al comisión deportiva, que tuviéramos incorporaciones de elementos como el big data".