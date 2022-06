Reconocimiento a la fidelidad: 'Siempre Verdiblancos'

El Betis ha dispuesto un emotivo y bonito homenaje a los tres mil socios más antiguos. Y lo hizo en un acto en el que estuvieron presentes los miembros actuales del consejo de administración, jugadores campeones de la Copa del Rey del 77 y en un sitio especial, los cien socios más antiguos, estando el resto en la Grada Baja de Gol Sur.

Así, para comenzar el acto lo primero fue una preciosa foto de familia encabezada por el presidente, Ángel Haro, y el abonado número cinco, Joaquín Real, con el resto de asistentes de fondo, para dar paso a Manolo Rodríguez, vinculado al área de historia del club de Heliópolis, para conducir una gala en la que la Copa conquistada recientemente fue gran protagonista.

Diferentes vídeos de goles y celebraciones del último curso dieron paso a la presentación de la campaña de abonados para la próxima temporada y posteriormente, antes de acabar el acto, tomó la palabra el presidente de la entidad de La Palmera, Ángel Haro, que tras unas bonitas palabras a los asistentes hizo mención al Manquepierda para aludir al sentimiento bético: "Quiero señalar que siempre es un placer estar en un encuentro como éste, especialmente entre béticos como vosotros, béticos insignes. Habéis acompañado al Betis en momentos de todo tipo. Y siempre, lealtad. El Betis es una gran familia. Compartimos un compromiso, una forma de vida. Este es el verdadero significado del Manquepierda. El Manquepierda no es conformismo ni mediocridad, el Manquepierda es lealtad, rebeldía, es estar al lado del que más lo necesita. Eso es el Betis”.

En este sentido, el empresario volvió a insistir en su idea de "un Betis sin personalismos": "Lograr un título y asentarse de forma estable en Europa es trabajo de todos. Es un trabajo en equipo, en el Betis no creemos en personalismo ni salvadores. Para que nuestro capitán levantara la Copa ha sido fundamental el apoyo de toda la afición (...). El título de Copa significa el trabajo de unos jugadores, un staff técnico brillante, el trabajo de todos los empleados del club y sobre todo del aliento de todos los béticos. Esta Copa decimos que es la Copa de los béticos. Y no volver a esos tiempos en que la Copa era de un presidente, de unos jugadores o de un entrenador".

Y anunció de cara al futuro un plan estratégico que el club presentará en los próximos días: "Estamos terminando el plan estratégico de los próximos años, que verá la luz en breves días. Después de conseguir la Copa del Rey, esto no se detiene. Tenemos que seguir creciendo. Este consejo no se va anestesiar. Tenemos retos importantes: la nueva ciudad deportiva, que será un avance de nuestra cantera, la terminación del estadio... Tenemos retos relacionados con el plan impulso en modernización del club. No podemos tener números negativos, hay que volver a la senda de los beneficios. Y esta pérdida de dos años debido a la pandemia hay que recuperarla. En nuestro plan estratégico establecemos que nos recuperaremos de estas pérdidas". Tras el discurso del presidente, el acto concluyó con todos los presentes cantando el himno del Betis. Siempre verdiblancos.