Betis - Sparta Praga: A olvidar el borrón de Glasgow

Vuelve la Liga Europa al Benito Villamarín por tercera temporada consecutiva. Y lo hace con un encuentro ante el Sparta Praga en el que los verdiblancos tienen la obligación de sumar los tres puntos, después de la derrota sufrida en Glasgow ante el Rangers (1-0), en la primera jornada del Grupo C.

A eso se refirió ayer el propio Manuel Pellegrini, en la sala de prensa, a la hora de destacar la importancia de sumar los puntos en casa para lograr el pase a la siguiente ronda, ya sea como primero (pase directo a octavos) o como segundo (disputa de un play off con un rival de Champions). Por eso, el chileno advirtió de la necesidad de ofrecer un buen nivel ante un rival checo que atraviesa por un muy buen momento de forma, siendo actualmente líder de la liga de su país y comandar, además, el grupo europeo tras la victoria ante el Aris Limassol (3-2). Le toca, por tanto, al cuadro verdiblanco dar un paso adelante esta tarde en La Palmera para lograr un resultado positivo con el que empezar a enderezar su rumbo en esta recién comenzado torneo.

Los verdiblancos quieren resarcirse del resultado negativo en Escocia cosechando un triunfo frente a un buen Sparta Praga

En cuanto al posible once inicial, el preparador heliopolitano está obligado a realizar modificaciones en el once ante la ausencia de Marc Bartra, lesionado. El central se probó ayer en el entrenamiento, pero sigue con molestias en el tobillo, por lo que Pezzella es el único central apto para jugar, ya que Chadi Riad no está inscrito (tampoco lo están Juan Cruz, Sabaly y Altimira). Así, Guido y Marc Roca son las dos principales opciones que maneja el Ingeniero como pareja de Pezzella, con algo más de opciones para el ex del Leeds United al ser un futbolista de perfil zurdo. Si Marc Roca retrasa su puesto, entrará en el once William Carvalho para ir adquiriendo más rodaje, después de disputar minutos en los dos últimos partidos.

Marc Roca y Guido Rodríguez son las dos principales opciones que maneja Pellegrini para actuar en el lugar del lesionado Bartra

Así, Rui Silva regresaría a la portería tras las últimas titularidades de Bravo y en defensa, junto a Pezzella y Marc Roca, estarían Bellerín y Abner en los laterales. Guido y William Carvalho formarían el doble pivote y por delante estarían Rodri, Isco y Abde, con Borja Iglesias, posiblemente, en la punta del ataque.

El conjunto checo, líder de su liga, es un equipo bien trabajado que busca obtener un resultado positivo en Heliópolis tras vencer al Aris Limassol

El Betis tendrá enfrente a un Sparta que, en principio, no variará mucho su equipo titular con respecto al que logró, en la última jornada, vencer al Viktoria Plzen para seguir en lo más alto de la clasificación de la llamada Fortuna Liga. Jan Kuchta, que suma cuatro tantos en ocho partidos de la competición local, dirigirá el ataque reforzado por el extremo Lukas Hasralin. En principio, el técnico del Sparta, el danés Brian Priske, podría dar continuidad al 3-4-3 que viene utilizando, con el nigeriano Victor Olatunji, máximo anotador del equipo con 9 dianas y una asistencia, también apto para este compromiso. Otro jugador al que deberán prestar mucha atención los verdiblancos es el centrocampista Lukas Sadilek, con una muy elevada precisión en el pase.

Pese al calor que pueda hacer, será importante que el Betis le dé ritmo al juego para otorgarle continuidad a su buena imagen ante el Valencia

Así se presenta este partido en la calurosa tarde de Heliópolis, donde a pesar de la hora del litigio se espera que haya una buena entrada para este arranque de curso europeo en terreno verdiblanco. Un torneo donde el Betis pretende llegar lejos, pero para ello debe empezar a reconducir su situación en su grupo, después del borrón en Glasgow.