Willian José: "Me sentí bien por la clasificación y los goles"

Uno de los protagonistas del Betis en la victoria ante el CD Ibiza Islas Pitiusas fue Willian José, que analizó el partido en los medios oficiales del club verdiblanco.

Victoria

"Nosotros vinimos aquí para conseguir la victoria. Para algunos parece que es fácil jugar ante equipos así, pero es difícil. En la segunda parte fuimos superiores y muy contentos por lograr la clasificación".

Goles

"A nivel individual estoy feliz por conseguir marcar dos goles. Me sentí bien, feliz. La verdad con la afición a donde vamos siempre está lleno de béticos. Son muy fanáticos con su equipo y estamos contentos e ilusionados con la Copa. No juego sólo en el área, me gusta venir a recibir y luego correr para el área como en el primer gol que hice. Hicimos cuatro goles y muy feliz".

Vallecas

"Lo que nosotros queríamos era seguir buscando mejorar. Conseguir mejorar lo que hicimos el año pasado. La Supercopa es ilusionante. Cuatro equipos grandes que luchan por lograr una copa. Ahora, partido complicado ante el Rayo. Tenemos que conseguir la victoria para ir para Arabia más tranquilos".