Betis: El 'Informe Zenit'

El Betis se medirá mañana a un Zenit de San Petersburgo que en estos momentos es una incógnita. El actual líder de la Premier rusa disputó su último encuentro oficial el pasado 12 de diciembre (1-1 ante el Dinamo Moscú) y desde entonces ha estado un mes parado por el parón del torneo local y de las competiciones europeas, hasta que a mediados de enero comenzó con una pretemporada basada en dos concentraciones que han estado marcadas por diferentes escenarios. Esto provoca que haya incertidumbre en torno a la escuadra que entrena Sergey Semak de cara a su estado físico, al esquema a usar ante los verdiblancos y al posible once inicial.

La primera concentración del Zenit tuvo lugar en los Emiratos Árabes Unidos, pero de la misma pocas conclusiones se pudieron sacar, ya que el coronavirus hizo acto de presencia en la mayor parte de la plantilla. Así, el foco de atención estuvo centrado en la salida de una de sus estrellas, el delantero Azmoun al Bayer Leverkusen, y en la llegada de su recambio, el brasileño Yuri Alberto, por el que los rusos han pagado 20 millones de euros al Internacional de Porto Alegre.

La normalidad llegó al Zenit en la segunda concentración, en Lagos (Portugal), donde el Covid-19 desapareció de la expedición rusa, aunque entonces aparecieron las lesiones. El meta titular, Stanislav Kritsyuk, ya se había quedado lesionado en San Petersburgo, pero a éste se unió Dejan Lovren, que con un fuerte esguince de tobillo tiene muy complicado estar ante el Betis. El central croata apareció con muletas en el amistoso ante el Brondby (1-2 para los rusos el pasado 11 de febrero), un día después de que el Zenit hubiera disputado otro encuentro amistoso frente al Copenhague (1-1, el 10 de febrero).

De ambos encuentros apenas se conocieron datos con respecto a las alineaciones, aunque Semak, preparador del cuadro de San Petersburgo, estuvo mezclando jugadores y usando diferentes sistemas de juego, ya que tanto en Champions como en el campeonato ruso uso varios dibujos, como el 4-4-2, el 3-4-3 y el 4-3-3.

Las dos principales incógnitas en cuanto al probable once del Zenit ante el Betis radica, por tanto, en la portería, la defensa y el ataque. Arriba no está claro que el brasileño Yuri Alberto sea titular debido todavía a la falta de acoplamiento a sus nuevos compañeros y a un estilo de juego que nada tiene que ver con el del Internacional, partiendo el veterano Artem Dzyuba con más opciones de salir de inicio como referente ofensivo que Ivan Sergeev, siempre que Semak decida jugar con un único punta, aunque la opción de que ambos formen pareja no está descartada.

En el caso de la portería, con el meta titular, Kritsyuk, lesionado, y Kerzhakov, que se perdió por lesión buena parte de ambas concentraciones, todo apunta a que el joven Odoevskiy (19 años) será titular al haber jugado casi todos los amistosos de esta pretemporada, aunque el cuerpo técnico del Zenit no ha tomado todavía una decisión al respecto. Lo mismo ocurre con respecto al resto del equipo inicial, ya que en estos momentos sólo aparecerían seis jugadores como fijos: el central Rakitsky, el lateral izquierdo Douglas Santos, el pivote colombiano Wilmar Barrios, el medio centro Kuzyaev, el extremo Malcolm y el interior-mediapunta Claudinho. El resto es una incógnita.

Con la duda de la portería presente, el siguiente punto de mira pasa al eje de la zaga, ya que junto al central Rakitskiy, lo más probable es que salga de inicio Chistyakov en una línea de cuatro, con Karavaev en el lateral derecho y Douglas Santos, en el izquierdo. Si Semak decide jugar con tres atrás, entonces Douglas Santos pasaría a actuar de central zurdo y en su lugar entraría Krugovoi. Wilmar Barrios y Kuzyaev aparecerían en el doble pivote junto con el brasileño Wendel, si Semak se decanta por un 4-3-3, con Malcom, Claudinho y un punta como referente. Si el técnico del Zenit apuesta por el 4-4-2, Wilmar Barrios y Kuzyaev formarían ese doble pivote con Malcom y Claudinho en las bandas –aunque casi siempre cayendo hacia dentro– y dos delanteros arriba. En definitiva, muchas incógnitas recogidas en el Informe Zenit de cara al compromiso frente al Betis.