El Betis y un acuerdo para acelerar el plan

Tras el beneplácito por unanimidad de la Comisión Delegada de LaLiga al acuerdo con el fondo internacional CVC, que inyectaría más de 2.700 millones de euros a la competición y a los clubes, el Betis confía en que la Asamblea, que se reunirá la próxima semana de manera extraordinaria, dé también luz verde al convenio, lo que le permitiría reactivar una planificación que ha sufrido un frenazo ante las dificultades económicas que presenta el actual mercado.

El club verdiblanco no sólo ha tenido complicaciones para firmar jugadores sino también para dar salida a los descartes, ya que en España pocos clubes están en condiciones de contratar futbolistas, lo que ha supuesto una parálisis en el mercado. Incluso el Betis tiene aún sin inscribir a Sabaly, Rui Silva, Víctor Ruiz o Miranda, sus incorporaciones de este verano –los jugadores que acaban contrato se consideran como fichajes–, una cuestión que se arreglaría con esta inyección de dinero que el propio Betis cifra en unos 100 millones de euros.

"Algunos clubes, lógicamente, tenían dudas hasta que han visto la información y les ha gustado. Creo que lo aprobaremos si no por unanimidad, con todos los clubes menos uno, o dos. No he hablado con todos, no sé qué piensa Florentino Pérez sobre esto, pero sí sé que la gran mayoría está muy a favor y va a ser aplastante. En Segunda todos y en Primera prácticamente todos", aseguró el presidente del Betis, Ángel Haro, que explicó cómo repercutiría el acuerdo en la economía de la entidad: "Esto va a mejorar nuestra situación a corto plazo, pero también supone una ilusión a largo plazo. Para nosotros serán unos 100 millones de euros con unas condiciones que son difíciles de mejorar. El tipo de interés es prácticamente cero en 40 años. No sé quién podrían conseguir un acuerdo mejor, que casi te paguen para inyectar dinero. Veníamos de un año que hemos tenido pérdidas, debido al Covid fundamentalmente, con pérdidas de ingresos extraordinarios y ordinarios. Esto va a hacer equilibrar nuestros fondos propios. Tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo".

Además, el máximo dirigente bético señaló cómo se reparte esa cantidad en el presupuesto. "No olvidemos que el 15% de esta cantidad se puede destinar al límite de plantilla deportiva, otro 15% a reducciones de deuda y luego el 70% es para un plan de inversiones que se debe hacer relacionado con el crecimiento del club que está llevando en los últimos años, de estructuras, digitalización, internalización... digamos que los fondos tienen un sentido finalista. Tenemos que seguir con el rigor, pero lógicamente esto es un cierto alivio", indicó Haro, que incidió en lo beneficioso del acuerdo: "Es préstamo participativo, muy blando, que hay que devolver en 40 años, que es un tiempo más que suficiente, pero también tendremos que ver la estructura que también tenemos de deuda, sustituir préstamos a corto por este préstamo a largo y hay que seguir con el rigor. Ya digo, noticia muy positiva, no solamente por lo que respecta al Betis sino porque LaLiga se asocia a una firma de primera".