Los avisos de Pellegrini

Con dos puntos sobre nueve posibles, el arranque de temporada del Betis no ha sido el esperado. Así lo sabe también Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, que quiere cambiar la dinámica cuanto antes. El calendario marca la visita al Granada como el primer encuentro de esta maratón de las próximas tres semanas, con el inicio de la Liga Europa también en el horizonte inmediato, una cuestión que Pellegrini no quiere que distraiga a su equipo.

"Gran parte del mérito del año pasado es poder clasificarnos a una competencia europea, que es más difícil que la Champions, no por el nivel de los equipos, pero se llega los viernes cuando juegas de visita. Además, nos pusieron muy tarde fuera de casa y luego vamos a tener que jugar los domingos, ya que hay fecha FIFA después. Aun así, es un año ilusionante, el hincha está esperando y nosotros también queremos jugar, pero no hay que equivocarse, el partido más importante es el lunes, no hay que descuidar la Liga. Las competiciones de eliminatorias son traicioneras, un traspié en octavos o cuartos y no sirve lo que hayas hecho antes. La Liga se mira hasta el final de temporada, lo vamos a llevar con madurez y centrados", aseguró Pellegrini, que también indicó que confía en su equipo para afrontar una temporada con tantos partidos: "Es difícil hablar de cosas de futuro, dependerá del rendimiento individual de cada jugador, pero tenemos equipo para estar en las tres competiciones. Ojalá podamos ir lo mejor posible pero se irá viendo partido a partido. Es muy importante no dejar de lado el campeonato local por el europeo, que tiene importancia. Queremos ser competitivos, pero es difícil comparar los dos años, tenemos una competencia más, se fueron jugadores importantes, llegaron otros, y ojalá podamos a estar a la altura".

Tampoco perdió ocasión el técnico para lanzar un dardo a la FIFA y a los encargados de establecer los horarios. "Jugar tres partidos de selecciones es una exageración, la mayoría regresa con pocas probabilidades de jugar. Además, que se suspendan unos partidos y otros no, no es bueno para la competición. También me parece mal jugar el lunes, el Celtic juega el sábado, son pequeñas ventajas que al final no es bueno darlas", señaló el técnico chileno, que insistió en la necesidad de obtener un buen resultado en Granada: "Los resultados no fueron buenos, hemos sumado menos de lo que esperábamos, no merecimos dos puntos, pero hay que demostrar en la cancha. Tenemos que sumar una victoria , haremos lo posible para hacerlo, pero si no es en Granada será en el próximo. Aunque hubiéramos ganado los nueve puntos anteriores no cambia la importancia, vamos a jugar como si fuera una final. El año pasado empezamos muy bien, luego en la fecha 11 estamos en el fondo de la tabla. Viendo el nivel, el compromiso y la actitud del equipo no tenemos nada que reprochar".

Sobre los goles encajados en cada partido, Pellegrini dejó claro que, ahora mismo, no lo considera un problema: "Es muy importante mantener la portería a cero, pero si recibimos un gol por partido sería fenomenal. Los equipos que van a Champions reciben 38 goles. El equipo venía encajando 60, el año pasado bajamos a 50 y si conseguimos que sean 38, con un gol por partido, sería muy bueno".