Además de resaltar la importancia del encuentro ante el Granada, con el que el Betis vuelve a la competición liguera, Manuel Pellegrini también ha repasado algunos nombres propios. De Bellerín a Canales pasando por Joaquín o Rui Silva, el entrenador chileno ha señalado las sensaciones que le transmiten algunos de sus jugadores.

"Lo de Bellerín es especial, son muchos los jugadores que pueden sentirse hincha, pero lo suyo no sólo son palabras son hechos. Va a bajar su contrato para jugar en el Betis y tiene experiencia internacional. Además, fue indispensable traer un lateral más por la lesión de Sabaly, no podíamos estar cuatro meses sólo con Montoya. Se armó un espacio y lo cubrimos de gran forma, por la disposición del club para traerlo y por él. Tiene mucho cariño real por este equipo", ha comentado Pellegrini sobre la llegada del lateral catalán.

Rui Silva

"Lo he visto bien desde que llegó, es especial jugar ante su ex, se ha entrenado bien estas dos semanas, no ha estado en el listado de su selección y esperemos que esté en el próximo. Todos los jugadores saben que van a jugar en base a las actuaciones, no me da mucha preocupación ese puesto, está bien cubierto. Hay una gran competencia".

Canales

"Sergio es muy profesional, se tratar mucho cualquier problema, ha hecho mucho esfuerzo por jugar, tienbe un tendón que arrastra molestias, pero también es profesional para decir que no juega si no se encuentra bien. Sstá entrenando bien con intensidad como la de los partidos. Son molestias que tienen muchos jugadores, quizá no esté para jugar siete partidos en 21 días, pero no tiene problema para jugar".

Joaquín

"Hablo con todos los jugadores, tengo comunicación con ellos, es positivo que quiera jugar más. Eso refleja una mentalidad ganadora, que es una de las virtudes que le permite jugar a esta edad. Está iempre exigiéndose y queriendo jugar. Ya veremos, jugará más o menos según lo que piense como cuerpo técnico con tantos partidos seguidos".