El Betis, condenado a vivir en el alambre

Hasta que llegue el invierno, el tiroteo está servido en ese oscuro objeto de deseo llamado Real Betis Balompié. Esa devoción para infinidad de aficionados tiene la mala costumbre de vivir a diario en el borde del abismo, en el filo de la navaja o, en el mejor de los casos, viendo cómo el beticismo se agrieta y se abre en canal. Y es que así como lo de las dos Españas no fue un infundado invento, lo de las dos orillas en verdiblanco es indudable.

Ahora se ha reabierto la herida que en el Betis se ha ulcerado de tal manera que la vida se hace irrespirable. Y como no éramos bastantes llega la figura de Lorenzo Serra para la conclusión de que ha parido abuela. Enarbolado por los mismos que dudaban de su capacidad para descolgar teléfonos vuelve al panorama bético como siempre, sin pasar desapercibido, como si fuese el mismo que sacó al Betis de Lopera del pozo de Segunda y pusiese al equipo al nivel de su clientela.

¿Y es bueno para el Betis, por siempre y para siempre RealBetis Balompié, el retorno del que fuese santo y seña de los béticos? No parece que lo que más necesita el club sea una agitación en la que ambas partes se tilden de mentirosos y para que la subjetividad más fratricida se reactive. Está claro que las cosas no son del todo como cada parte esgrime, pero convendría recordarle al bético que sólo aspire a que el Betis gane que lo que Serra fue como entrenador no se repitió.

Amigo suyo desde aquel 28 de febrero del 94 en que llegó al Betis, no tengo más remedio que confesar el desagrado que me produce cambiar el piropo al entrenador que fue por la crítica al director deportivo que ha sido. Y lo peor es que la disensiones están derivando a corralera pelea de patio en las que abundan descalificaciones, filtraciones y demás prácticas que sólo sirven para destruir. Vamos a ver qué ocurre hasta el 21 de diciembre en que llega el invierno, a ver...