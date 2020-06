Tras despedir a Rubi y mirar de reojo al descenso, al presidente del Betis, Ángel Haro, le llegó la hora de reconocer el fracaso de esta temporada, la primera después del adiós de Lorenzo Serra Ferrer. Pero ahí acabó el acto de contrición del máximo dirigente bético, que dejó claro que no piensa abandonar la entidad ni dar paso a otros accionistas de peso en el consejo y que sí avanzó que se iniciará un nuevo proyecto en esa enésima huida hacia delante de los actuales rectores.

También hubo tiempo para descartar un regreso de Serra al Betis, con dardos incluidos hacia la figura de un símbolo como el balear; y para exculpar a José Miguel López Catalán de la caótica y despilfarradora planificación del pasado verano, pese a que el vicepresidente ha sido la cara visible de la entidad en el apartado deportivo.

"Siempre me ha movido ayudar al Betis, es mi leiv motiv para estar en el Betis. Nos sentimos con fuerza y determinación para revertir la situación, en nuestra vida profesional nos hemos enfrentado a situaciones difíciles y siempre hemos podido salir de ellas con determinación y sabiendo tomar las decisiones. Tenemos problemas, pero vamos a solucionarlos seguro. Mi único pensamiento es seguir en la presidencia para cumplir los objetivos marcados. En trabajo y compromiso es difícil, ganarme. Estoy totalmente capacitado para asumir los retos marcados y desde la responsabilidad y el honor que suponen ser presidente del Betis", aseguró Haro, que había comenzado su alocución reconociendo el fracaso de una temporada para olvidar: "Me gustaría enviar unos mensajes a los béticos, hay que hablarles con sinceridad y transparencia. No hay otro calificativo de fracaso para este año. Nos marcamos luchar por Europa, lo que nos marca nuestro presupuesto, y durante toda la temporada sólo hemos estado una jornada entre los diez primeros y a eso le sumamos la pronta eliminación de la Copa del Rey. Sin ambages, el año está siendo un fracaso".

La huida hacia delante incluirá cambios en el área deportiva. "Llevamos meses trabajando para tomar decisiones estructurales. En breve podremos detalles esas decisiones deportivas, sólo faltan tres semanas para acabar la temporada", indicó el presidente, que luego ahondó algo más en ese aspecto: "Cuando hablo de cambios, hablo de tapar carencias. Es lógico que cuando el equipo gana esas carencias se ven menos, pero son carencias endémicas que vienen de hace años. Ganar no debe ser una opción sino una obligación. Estas ganas que tiene el consejo, esta ansia tiene que calar hacia abajo, que nadie sienta que el puesto está asegurado. Que la gente esté más estresada si no se gana".

Precisamente, la salida de Serra eliminó esa figura de la exigencia del organigrama, aunque Haro no compartió ese punto de vista. "No ha fallado esa figura, se ha hecho una planificación correcta, tenemos jugadores extraordinarios. No ha cuajado la estructura y no hemos tenido resultados deportivos. Lorenzo no tenía una conexión directa con el entrenador. Él nos decía que era una falta de respeto dirigirse a los entrenadores", comentó el máximo dirigente bético, que también lanzó un primer dardo hacia el balear: "Hace tiempo que no hablo con él, no sé si encabezará una candidatura. Si es como presidente, éste no es un cargo remunerado, o irá otra persona en ese cargo".

Para este nuevo proyecto al presidente ya no le vale con el estilo de juego que se defendió en tiempos de Quique Setién e incluso tras la salida del cántabro y esa continuidad del estilo que se propugnó. Ahora, Haro quiere un fútbol distinto, lo que apunta a entrenadores de otro perfil –Marcelino es el preferido–. "Durante la época de Quique se consiguieron grandes logros, una revalorización de la plantilla y un estilo propio que era reconocido. Fue un ciclo correcto de crecimiento. Pero con estilos muy diferentes los equipos que ganan son los intensos. Eso tiene que ser una característica propia de nuestro estilo de jugadores. No está reñida con la calidad, pero te da un punto extra de competitividad como el Leipzig", apuntó el presidente sobre ese nuevo giro en las preferencias futbolísticas.

Eso sí, tras anunciar la necesidad de cambios en el área deportiva, Haro exculpó a López Catalán, al que no otorgó mayor responsabilidad que a los demás en ese apartado. "No es el director deportivo del Betis. Es alguien que ayuda e intenta tapar las carencias. El Betis lleva haciendo fichajes buenos y de cierta categoría desde hace dos o tres años, yo he participado en muchos de ellos junto a José Miguel. Si tuviéramos más profesionales no tendríamos que hacer esas tareas, como las negociaciones en inglés, que hubo que hacerlas ya que no se hablaba ese idioma", aseguró Haro, en otra andanada hacia Serra Ferrer, un obstáculo en su pretensión de aferrarse al cargo.