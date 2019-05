Si la temporada de la primera plantilla no ha cumplido con las expectativas generadas desde el propio Betis, los resultados de los escalafones inferiores tampoco han acompañado. El pasado domingo, casi al mismo tiempo que el club comunicaba el adiós de Quique Setién, el filial verdiblanco se quedaba fuera del play off de ascenso tras perder en Ceuta, el triste final a una campaña de problemas.

El Betis Deportivo llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para optar al ascenso, pero el 2-0 encajado acabó con sus opciones. El filial, con 12 derrotas en Tercera pese a contar con el mayor presupuesto de la categoría, se quedó fuera del objetivo inicial, un fracaso sin paliativos. "Pasadas unas horas quiero expresar que lamento mucho no haber podido entrar en el play off y que me considero responsable de todo... Agradecer a mis jugadores su enorme esfuerzo y compromiso con este escudo. También a mi cuerpo técnico por esa labor de luchar contra todo y contra mí", expresó el entrenador, José Juan Romero, que no continuará en el cargo salvo giro de última hora.

Ese fiasco del filial sólo ha sido un reflejo de lo ocurrido en el resto de equipos de la cantera, en los que el Betis no se ha proclamado campeón en ninguna de las categorías de fútbol 11. Así, el juvenil de División de Honor finalizó tercero el campeonato, a nueve puntos del líder, el Sevilla, por lo que se quedó sin disputar tanto el torneo de campeones como la Copa del Rey; el División de Honor cadete también finalizó en tercer lugar, por detrás del Sevilla y el Málaga; en infantiles, el primer equipo también finalizó como segundo clasificado por detrás del conjunto sevillista, una situación que también se repitió en los segundos equipos de cada categoría.

El pasado mes de marzo, el club verdiblanco ya introdujo cambios en el organigrama de cantera, con el nombramiento de Miguel Calzado, hasta entonces responsable de captación del fútbol formativo, como director de la misma, con la intención de iniciar una nueva etapa.