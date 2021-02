Betis, la fuerza del colectivo

El Betis ha cambiado su faz en 2021. Hasta en un día gris, el equipo heliopolitano es ahora capaz de sumar de tres en tres, lo que lo ha elevado a la pelea por Europa. Los verdiblancos han adquirido esa dosis competitiva que se les reclamaba desde hace algún tiempo y, además, se mantienen en los partidos hasta el final, lo que también les sirve para sumar muchos puntos en la recta final de los encuentros.

El equipo verdiblanco ha sumado 17 puntos de los 24 disputados en 2021, con cinco victorias –Huesca, Celta, Osasuna, Villarreal y Getafe–, dos empates –Sevilla y Real Sociedad– y una sola derrota –Barcelona–. En los dos tercios anteriores del campeonato, los verdiblancos sólo habían sumado 19 unidades, tras seis victorias –Alavés, Valladolid, Valencia, Elche, Osasuna y Cádiz–, un empate –Villarreal– y nueve derrotas –Real Madrid, Getafe, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona, Athletic, Eibar, Granada y Levante–.

En esos datos se refleja la mejora competitiva del equipo verdiblanco, que perdió ocho encuentros en las 16 primeras jornadas del campeonato y que sólo ha caído derrotado en uno de los ocho últimos. Esas prestaciones elevadas también apunta a la zona defensiva, el punto débil del equipo durante ese primer tramo del campeonato. Los de Pellegrini encajaron 27 goles en los 16 primeros partidos, mientras que sólo han recibido ocho en las últimas ocho jornadas.

"Hemos jugado muchos partidos importantes y no es un único once el que ha hecho todos los puntos, había cuatro o cinco cambios entre partidos", aseguró ayer Pellegrini sobre la importancia de ese rendimiento del colectivo: "Más que por un nombre propio me inclino por el equipo completo, teníamos una semana completa de descanso y el equipo ha mantenido el rendimiento en resultados y juego".

"Hay compromiso, la fuerza de este equipo es el grupo y estamos en el camino para volver a Europa. Hay que seguir siendo serios defensivamente y generando ocasiones. Es un pasito y quedan catorce más", expresó Mandi, uno de los líderes del vestuario y que continuó ese mensaje del entrenador chileno.

Con la victoria ante el Getafe, el Betis ya suma 36 puntos, una cifra que no alcanzaba a estas alturas del campeonato desde la temporada 2012-13, cuando, con Pepe Mel como entrenador heliopolitano, acabó clasificándose para la Liga Europa. En el siglo XXI, únicamente en dos ocasiones, los heliopolitanos sumaron más puntos tras las primeras 24 jornadas del campeonato. Fue en la temporada 2004-05, en la que acumulaba 41 unidades y acabaría entrando en la Liga de Campeones como cuarto clasificado; y en la 2001-02, cuando sumaba 38 y lograría finalmente la clasificación para la UEFA.

El mensaje de Pellegrini ha calado en el equipo. Le costó al técnico dar con la tecla para buscar esa competitividad en su plantilla, pero desde la igualada con el Sevilla, coincidiendo con el regreso a la titularidad de Canales, el Betis ha conseguido una línea ascendente. Además, como ha insistido el cuerpo técnico, el Betis compite hasta el final en cada partido y eso le ha servido para sumar muchos puntos.

Hasta siete ha sumado el equipo heliopolitano con goles dentro del último cuarto de hora de los encuentros, como el conseguido por Borja Iglesias el viernes ante el Getafe, al que se suma también el conseguido por Sergio Canales en la Copa del Rey ante la Real Sociedad y que sirvió para llevar la eliminatoria a la prórroga y el posterior triunfo verdiblanco.

Frente al Huesca, en el segundo partido liguero del año, el Betis anotó dos goles en la recta final del partido. Mandi, en el minuto 78, y Sanabria, en el 93, decidieron ese 0-2 que permitió sumar la primera victoria de 2021. Ante la Real Sociedad, dos jornadas después, de nuevo el Betis rescató un punto con sendos goles en los últimos minutos; entonces fueron Canales, en el 85’, y Joaquín, en el 92’, quienes lograron la igualada (2-2). Posteriormente, Borja Iglesias ha sido el gran protagonista de dos victorias con goles en los últimos minutos. Así ocurrió ante Osasuna, cuando el delantero gallego anotó en el 79’ para que los verdiblancos ganasen por la mínima; y volvió a suceder el viernes, con el tanto de penalti del Panda en el 83’, que también otorgó al Betis una victoria de oro.

Ante equipos resguardados en su campo, como ocurrió ante el Getafe pero también ante Osasuna o Cádiz, Pellegrini le pide paciencia a sus jugadores, que están aplicando al pie de la letra la libreta del técnico, en otra muestra más de esa fuerza del colectivo en este 2021.